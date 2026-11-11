Ο Βασίλης Γκαλίτσιος αποκάλυψε στην εκπομπή Gazzetta Magazino την άγνωστη ιστορία πίσω από τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, η οποία εν τέλει δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Στο «Gazzetta Magazino» της Τρίτης (10/11) ο Βασίλης Γκαλίτσιος αποκάλυψε μία άγνωστη ιστορία απ΄όταν ήταν ακόμη εν ενεργεία και συγκεκριμένα το πως «ναυάγησε» η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικότερα, ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού βρισκόταν τότε στο Βέλγιο και τη Λόκερεν και το συμβόλαιο του βρισκόταν προς τέλος του, οπότε εξερευνούσε τις επιλογές του, προτού δεχθεί κρούση από τον Δικέφαλλο του Βορρά, στον πάγκο του οποίου καθόταν τότε ο Ιγκόρ Τούντορ που μάλιστα τον ήθελε προσωπικά.

Ωστόσο, η μεταγραφή δεν προχώρησε ποτέ, καθώς ένας άνθρωπος από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ δεν τον ήθελε, καθώς «Δεν ήθελε παίκτες που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό», ενώ παράλληλα του μειώθηκε και η διάρκεια του συμβολαίου που το προσφέρθηκε αρχικά από ενά χρόνο σε έξι μήνες.

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