Gazzetta Magazino: Η ιστορία του Γκαλίτσιου για το πως ναυάγησε η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ
Στο «Gazzetta Magazino» της Τρίτης (10/11) ο Βασίλης Γκαλίτσιος αποκάλυψε μία άγνωστη ιστορία απ΄όταν ήταν ακόμη εν ενεργεία και συγκεκριμένα το πως «ναυάγησε» η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.
Αναλυτικότερα, ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού βρισκόταν τότε στο Βέλγιο και τη Λόκερεν και το συμβόλαιο του βρισκόταν προς τέλος του, οπότε εξερευνούσε τις επιλογές του, προτού δεχθεί κρούση από τον Δικέφαλλο του Βορρά, στον πάγκο του οποίου καθόταν τότε ο Ιγκόρ Τούντορ που μάλιστα τον ήθελε προσωπικά.
Ωστόσο, η μεταγραφή δεν προχώρησε ποτέ, καθώς ένας άνθρωπος από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ δεν τον ήθελε, καθώς «Δεν ήθελε παίκτες που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό», ενώ παράλληλα του μειώθηκε και η διάρκεια του συμβολαίου που το προσφέρθηκε αρχικά από ενά χρόνο σε έξι μήνες.
Αναλυτικά το απόσπασμα στο Gazzetta Magazino by Elabet
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.