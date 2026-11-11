Εθνική Ελλάδας: Όλα τα σενάρια σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας με Ολλανδία, Γερμανία
Για τα καλά σε ρυθμούς Nations League έχει μπει η Εθνική Ελλάδας, που την ερχόμενη Παρασκευή (13/11, 21:45) φιλοξενείται από την Ολλανδία στη Γιόχαν Κρόιφ Αρένα και το παιχνίδι της προ-τελευταίας αγωνιστικής στον 2ο όμιλο της ελίτ κατηγορίας.
Η Γαλανόλευκη είναι πρώτη μαζί με τους Οράνιε στους 8 πόντους και στο +3 από τα Πάντσερ, επομένως έχει στα... πόδια της την πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού, εφόσον φέρει τα ανάλογα αποτελέσματα. Υπάρχει βέβαια και ένα όχι και τόσο τραβηγμένο σενάριο, με τριπλή ισοβαθμία!
Αν οι Γερμανοί κάνουν το 2/2 με Σερβία και Ολλανδία και οι άλλες δυο χώρες (σσ Ελλάδα και Ολλανδία) πάρουν από ένα τρίποντο, τότε και οι τρεις ομάδες θα έχουν από 11 βαθμούς.
Το εν λόγω σενάριο βολεύει τον Γιούργκεν Κλοπ και τους ποδοσφαιριστές του. Πρώτο κριτήριο είναι τα αποτελέσματα στα μεταξύ τους παιχνίδια, όπου (αν επιβεβαιωθεί η τριπλή ισοβαθμία), όλες οι χώρες θα έχουν από 5 βαθμούς. Έτσι, οδηγούμαστε στο δεύτερο, που είναι η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους.
Εδώ λοιπόν ιδιαίτερη σημασία θα έχουν στα σκορ του Ολλανδία - Ελλάδα και Γερμανία - Ολλανδία. Βάσει λοιπόν του Football Meets Data, η Εθνική μας είναι το πρώτο... φαβορί για να μείνει εκτός προημιτελικών, με ποσοστό 61%. Στο 20% είναι το αντίστοιχο των Γερμανών και στο 19% της Ολλανδίας.
If 🇩🇪🇳🇱🇬🇷 all finish on 11 points, Germany 🇩🇪 would go out in only one scenario: ▪️🇳🇱 NED beat 🇬🇷 GRE by one goal and ▪️🇩🇪 GER beat 🇳🇱 NED by one goal And even then there's an exception: if 🇳🇱 score at least two more goals in 🇩🇪 than 🇬🇷 score in 🇳🇱 (say 1-0, then 3-2), 🇬🇷 Greece go out instead. In every other combination, it's 🇬🇷 Greece or 🇳🇱 Netherlands OUT. 🧮 Who goes out in case of a 11-11-11: 61% 🇬🇷 Greece 20% 🇩🇪 Germany 19% 🇳🇱 Netherlands— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 10, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.