Ελλάδα, Ολλανδία και Γερμανία ενδέχεται να τελειώσουν τον όμιλο του Nations League ισόβαθμες. Τι γίνεται σε αυτό το σενάριο.

Για τα καλά σε ρυθμούς Nations League έχει μπει η Εθνική Ελλάδας, που την ερχόμενη Παρασκευή (13/11, 21:45) φιλοξενείται από την Ολλανδία στη Γιόχαν Κρόιφ Αρένα και το παιχνίδι της προ-τελευταίας αγωνιστικής στον 2ο όμιλο της ελίτ κατηγορίας.

Η Γαλανόλευκη είναι πρώτη μαζί με τους Οράνιε στους 8 πόντους και στο +3 από τα Πάντσερ, επομένως έχει στα... πόδια της την πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού, εφόσον φέρει τα ανάλογα αποτελέσματα. Υπάρχει βέβαια και ένα όχι και τόσο τραβηγμένο σενάριο, με τριπλή ισοβαθμία!

Αν οι Γερμανοί κάνουν το 2/2 με Σερβία και Ολλανδία και οι άλλες δυο χώρες (σσ Ελλάδα και Ολλανδία) πάρουν από ένα τρίποντο, τότε και οι τρεις ομάδες θα έχουν από 11 βαθμούς.

Το εν λόγω σενάριο βολεύει τον Γιούργκεν Κλοπ και τους ποδοσφαιριστές του. Πρώτο κριτήριο είναι τα αποτελέσματα στα μεταξύ τους παιχνίδια, όπου (αν επιβεβαιωθεί η τριπλή ισοβαθμία), όλες οι χώρες θα έχουν από 5 βαθμούς. Έτσι, οδηγούμαστε στο δεύτερο, που είναι η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους.

Εδώ λοιπόν ιδιαίτερη σημασία θα έχουν στα σκορ του Ολλανδία - Ελλάδα και Γερμανία - Ολλανδία. Βάσει λοιπόν του Football Meets Data, η Εθνική μας είναι το πρώτο... φαβορί για να μείνει εκτός προημιτελικών, με ποσοστό 61%. Στο 20% είναι το αντίστοιχο των Γερμανών και στο 19% της Ολλανδίας.