Η ιστορία του Βλάχου στο Gazzetta Magazino για το πως έφυγε από την ΑΕΚ και έκανε προσφυγή για να πάει στον Παναθηναϊκό
Ο Βαγγέλης Βλάχος ήταν καλεσμένος στο χθεσινό (10/11) Gazzetta Magazino by Elabet και μίλησε κυρίως για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, τις δύο ομάδες με τις οποίες συνδέθηκε περισσότερο κατά τη διάρκεια της καριέρας του.
Μάλιστα ο άλλοτε διεθνής μέσος, αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από την μεταγραφή του στους «Πράσινους» και το πως κατάφερε να φύγει από την Ένωση, ωστε να μπορέσει να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.
Συγκεκριμένα, σημείωσε πως πρόσεφυγε στη δικαιοσυνή ωστέ να λάβει τα χρήματα που του χρώσταγαν οι «Κιτρινόμαυροι», με την ίδια την ομάδα να τον τρέχει στα δικαστήρια, τονίζοντας πως ήθελε να φύγει για να πάει στο «τριφύλλι», το οποίο τότε προερχόταν από τις μεγάλες ευρωπαϊκές του πορείες και ήταν συνολικά ένας υγιής οργανισμός.
Αναλυτικά το απόσπασμα στο Gazzetta Magazino by Elabet
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