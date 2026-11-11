Ολυμπιακός: Και λίγος πάγκος καλό κάνει…

Ο Κώστας Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο Gazzetta πολλά και διάφορα, για τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού, με αφορμή τα τελευταία παιχνίδια.

Για να μην το πολυσυζητάμε το πράγμα, ο Ολυμπιακός αυτοκτόνησε στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Διότι, το να έχεις ένα τρίποντο σε ντέρμπι μέσα στα χέρια σου και να το πετάς κατ΄ αυτό τον τρόπο, είναι αυτοκτονία.

Ήταν βήμα πίσω αυτό για την ομάδα. Μας πήγε δύο μήνες πριν, σε εκείνο το ματς στο Βόλο, σε μία άλλη ισοπαλία 1-1, κατά τον ίδιο τρόπο, πάλι με ασυνεννοησία μεταξύ γκολκίπερ κι αμυντικού, τώρα Ορτέγα-Τικνιζιάν, τότε Ρέτσος-Ορτέγα. Ας σταθούμε στο ότι κοινός παρονομαστής και στις δύο φάσεις ήταν ο Ορτέγα, που νομίζω και στη Νότιγχαμ είχε κάνει μία τέτοια «πατατιά», άρα προφανώς έχει θέμα συγκέντρωσης, που πρέπει να το λύσει.

Δεν ξέρω αν ο Γερμανός γκολκίπερ μπορούσε να αντιδράσει καλύτερα και στο σουτ του Ζίφκοβιτς, που ήταν στην κλειστή γωνία του. Ξέρω, όμως, ότι γενικά δεν είναι ασφαλές όλο αυτό που γίνεται με τις πασούλες στους στόπερ, στους μπακ και στους αμυντικούς χαφ έξω από την περιοχή. Όπως και ότι σε τουλάχιστον άλλα τέσσερα παιχνίδια είχαν δημιουργηθεί κίνδυνοι από όχι ασφαλείς μπαλιές του Ορτέγα, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση του γκολ με το οποίο είχε προηγηθεί η Γιαγκελόνια.

Εξίσου αλήθεια είναι ότι ο Ορτέγα κατά τα άλλα βγάζει σε γενικές γραμμές μία ασφάλεια. Και τώρα με τον ΠΑΟΚ έδειξε απόλυτη ετοιμότητα ακόμη και σε φάση που βρέθηκε από κόντρα απέναντι του ο Ελουστόντο (σε θέση οφσάϊντ, αλλά οριακή) και τον νίκησε στο τετ α τετ, αποκρούοντας την μπάλα με τα πόδια. Στο δε άλλο τετ α τετ, του Ζαφείρη, και μόνο που την γλίτωσε και δεν έφαγε γκολ με την έξοδο του, από πάνω βγήκε.

Θα έλεγα, πάντως, ότι ο έμπειρος γκολκίπερ, εκτός από ικανός, είναι και τυχερός που έχει μπροστά του τον Ρέτσο και τον Πιρόλα, να είναι τόσο καλοί στα περισσότερα παιχνίδια του Ολυμπιακού-παρεμπιπτόντως και οι δύο για ένα κλικ δεν έπιασαν καλά κεφαλιά για γκολ από καλοκτυπημένα «στημένα» στο συγκεκριμένο ματς.

Ο Ρέτσος για άλλη μία φορά είχε νίκες, κάλυψε σωστά, βγήκε πρώτος, είχε κρίσιμες επεμβάσεις, είχε τάκλιν, πήρε κεφαλιές και δεν επηρεάστηκε παίζοντας από το 33΄ με κίτρινη κάρτα για ένα φάουλ στα πλάγια. Επιπλέον βοήθησε με τις συνεργασίες του με τον Σάλιακα να επιτεθεί η ομάδα από τα δεξιά. Είχε μια κακή στιγμή, ανοίγοντας το κοντρόλ και χάνοντας την μπάλα, όμως ας σκεφτούμε και πόσες φορές παίρνει την μπάλα, και κατ΄ επέκταση την ευθύνη, στα πόδια του.

Ο Πιρόλα νομίζω ότι είδε βασικό με τη Ρεν τον Κάρμο και αυτό τον έκανε να ανεβάσει τις στροφές του. Ξέρετε, πάντοτε ο ανταγωνισμός σε κάνει καλύτερο-και λίγος πάγκος κάνει καλό…Ο Ιταλός λοιπόν ήταν πραγματικά κυρίαρχος στο ψηλό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, με αναρίθμητες νίκες στον αέρα, καθάρισε και σέντρες, είχε καθοριστικές επεμβάσεις, κόντραρε ένα σουτ αντίπαλου και τέλος πάντων επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις του μετά την παρένθεση του αγώνα με την Κηφισιά, αν και στα πρώτα λεπτά είχε ένα αδικαιολόγητο σάστισμα στην περιοχή.

Πρέπει να καταγράψουμε και μία βελτίωση που έχει ο Πιρόλα με την μπάλα στα πόδια, στις πάσες που βγάζει, είτε ανάμεσα στις γραμμές, είτε στις πιο βαθιές μπαλιές. Δεν λέω ότι είναι εντυπωσιακή η βελτίωση, αλλά υπάρχει. Από την άλλη, έκανε κι αυτός ένα λάθος δίνοντας ένα κόρνερ πραγματικά χωρίς λόγο-απλά δεν προέκυψε ευκαιρία του ΠΑΟΚ από αυτό το κόρνερ, όπως πολλοί έχουν στο μυαλό τους, λανθασμένα.

Εκείνο που νομίζω ότι πρέπει να προσέξει ο αριστεροπόδαρος αμυντικός είναι όταν βγαίνει στα πλάγια για να κόψει: Συχνά τον περνάνε, κι αν όχι του βγάζουν εύκολα σέντρες. Μοιάζει με αδυναμία του, στην οποία πρέπει να δουλέψει. Δεν θα το έβλεπα καθόλου καλή ιδέα να τον ξαναδούμε σε θέση αριστερού μπακ, όπως τον είχε βάλει ο Μεντιλίμπαρ μάλλον αναγκαστικά σε κάποια ματς, στα οποία άλλωστε, αν θυμάμαι καλά ο Ολυμπιακός περισσότερο αμύνονταν παρά επιτίθονταν.

Άσχετο: Κατά διαβολεμένη σύμπτωση, όλες οι διαιτησίες μέχρι την περασμένη αγωνιστική στα ντέρμπι (μαζί και στο ΠΑΟΚ-Άρης και στο ΠΑΟΚ-Ηρακλής) ήταν υπέρ των γηπεδούχων-και όλοι οι γηπεδούχοι είχαν κερδίσει… Μοναδική εξαίρεση ήταν ο Ολυμπιακός, που κέρδισε τον Παναθηναϊκό αν και έπαιξε επί 30 λεπτά με 10 παίκτες λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη του Σάλιακα, του οποίου η πρώτη κίτρινη ήταν ίδια με του Αντίνο που δεν αποβλήθηκε στο Καυταντζόγλειο….Κατά εξίσου διαβολεμένη σύμπτωση, πάλι η μόνη άλλη διαιτησία που σε ντέρμπι δεν ήταν διαιτησία έδρας ήταν ξανά στο Καραϊσκάκη, στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ασφαλώς και δεν μπορείς να καταδικάσεις από ένα παιχνίδι έναν παίκτη, αλλά ο Τικνιζιάν είναι υποχρεωμένος να κάνει αυτοκριτική για την εικόνα του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και δεν εστιάζω στη φάση του γκολ της ισοφάρισης του ΠΑΟΚ, έστω κι αν θα περίμενα ακόμη κι εκεί μία αντίδραση καλύτερης εγρήγορσης.

Βλέπεις, όμως, ένα παιχνίδι στο οποίο κάνει τσαφ από το πουθενά, του περνάει σουτ στο α΄ ημίχρονο ο Ζίφκοβιτς, του περνάει και σέντρα σε άλλη στιγμή ο Σέρβος, χάνει κεφαλιά σε μία εκτέλεση φάουλ του ΠΑΟΚ. και συν τοις άλλοις δημιουργικά δεν δίνει σχεδόν τίποτα. Νομίζω ότι η καλύτερη του ενέργεια ήταν ένα καλό κόψιμο σε φάση που τελικά υπήρχε οφσάϊντ παίκτη του ΠΑΟΚ, αλλά ακόμη κι εκεί δεν κατάλαβε τι πήγε να κάνει στη συνέχεια-μία πιρουέτα (!) από την οποία έχασε την μπάλα.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔