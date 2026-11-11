Γαλλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Κιλιάν Μπαπέ θα απουσιάσει από την αναμέτρηση της Γαλλίας με την Ιταλία, εξαιτίας ενός τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο.

Όπως όλα δείχνουν, ο Κιλιάν Εμπαπέ θα χάσει τον αυριανό αγώνα (12/11, 21:45 - Live από Gazzetta) της Γαλλίας εναντίον της Ιταλίας για τη 5η αγωνιστική των ομίλων του Nations League, λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα «Equipe», ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης απουσίασε από τη σημερινή προπόνηση με τους «τρικολόρ» και κατά μεγάλο ποσοστό δεν θα είναι στη διάθεση του Ζινεντίν Ζιντάν για την αναμέτρηση με τους «Ατζούρι», με τον Γάλλο τεχνικό να ελπίζει στη διαθεσιμότητα του 27χρονου στο παιχνίδι εναντίον της Τουρκίας τη Κυριακή (15/10).

Ο τραυματισμός του Γάλλου διεθνή έρχεται να προστεθεί σε μία μακρά λίστα τραυματισμών, με τους Πιερ Καλούλου, Μάρκους Τουράμ και Ορελιέν Τσουαμένι,να είναι επίσης απόντες, εξαιτίας μυικών θλάσεων.

🚨 CONFIRMED: Kylian Mbappé is set to MISS tomorrow’s game vs Italy due to hamstring discomfort. @lequipe ❌ https://t.co/jWf8dGdr8C — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 11, 2026

Θυμίζουμε πως ο Μπαπέ τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διακοπής των εθνικών ομάδων και επέστρεψε εκτάκτως στο προπονητικό κέντρο των «μερένχες» για να συνεχίσει εκεί την αποθεραπεία του.