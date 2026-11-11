Βλάχος στο Gazzetta Magazino by Elabet: «Για ότι έχει συμβεί μέχρι τώρα στην καριέρα μου φταίω μόνο εγώ»
Ο Βαγγέλης Βλάχος ήταν καλεσμένος στο Gazzetta Magazino by Elabet της Τρίτης (10/11) και μίλησε κυρίως για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, τις δύο ομάδες με τις οποίες συνδέθηκε περισσότερο κατά τη διάρκεια της καριέρας του.
Μάλιστά παραδέχτηκε πως σαν προσωπικότητα ίσως είναι έτσι εκρηκτικός, τονίζοντας ωστόσο πως για ότι έχει συμβεί καθ'όλη τη διάρκεια της καριέρας του αποκλειστικός υπεύθυνος ήταν ο ίδιος, παίρνοντας πάνω του όλο το μερίδιο ευθύνης.
«Φταίω μόνο εγώ για τους τσακωμούς μου. Για ότι έχει συμβεί μέχρι τώρα στην καριέρα μου φταίω μόνο εγώ», τόνισε χαρακτηριστικά ο άλλοτε μέσος της Ένωσης και των «Πρασίνων».
Αναλυτικά το απόσπασμα στο Gazzetta Magazino by Elabet
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