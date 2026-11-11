Τα εισιτήρια που εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός για τα εκτός έδρας παιχνίδια με Νόρτζελαντ (26/11) και Φράιμπουργκ (10/12) στο Conference League.

Μπορεί να έχουμε μπει σε περίοδο διακοπής για τις Εθνικές ομάδες, ωστόσο στον Παναθηναϊκό οι άνθρωποί του, πέρα από το αγωνιστικό, εργάζονται και για την καλύτερη δυνατή παρουσία των φιλάθλων του, στα εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Το Τριφύλλι έχει κάνει το 3/3 στο Conference League και οδεύει προς την πρώτη οκτάδα, η οποία θα... περάσει από Δανία και Γερμανία. Οι Πράσινοι αρχικά φιλοξενούνται στις 26 Νοεμβρίου από τη Νόρτζελαντ, πριν τους υποδεχθεί η Φράιμπουργκ (10/12).

Στο πλαίσιο αυτό και δείγμα της τεράστιας... δίψας των φίλων του Παναθηναϊκού να βρεθούν στο πλάι της αγαπημένης τους ομάδας, από τα 1.860 εισιτήρια που έλαβε για το ματς στη Δανία, έχουν απομείνει περίπου 200. Παράλληλα, οι Πράσινοι εξασφάλισαν 3.300 μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα με τη Φράιμπουργκ, τα οποία επίσης αναμένεται να κάνουν.... φτερά, καθώς υπάρχει τεράστια ζήτηση.