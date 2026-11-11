Κόμπελ: Στα «ραντάρ» της Παρί Σεν Ζερμέν
Η Παρί Σεν ζερμέν φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης του Γκρέγκορ Κόμπελ απο την Ντόρτμουντ. Οι Παριζιάνοι που έχουν ως βασικό τερματοφύλακα τον Σαφόνοφ θέλει να ενισχυθεί στην συγκεκριμένη θέση ψάχνοντας κάποιον για βασικό.
Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα αποχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2025 για την Μάντσεστερ Σίτι αντί 30.000.000 και έμειναν με τον Ρώσο ως βασικό που είχε αποκτηθεί απο την Κρασνοντάρ το 2024 με 20.000.000, και έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 60 συμμετοχές με την Παρί Σεν Ζερμέν.
Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής «Bild» οι πρωταθλητές Ευρώπης έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τον 28χρονο συμπαίκτη των Καρέτσα και Κωνσταντέλια με τον γαλλικό σύλλογο να έχει ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες για την περίπτωση του ελβετού διεθνή. Η αξία του Κόμπελ στα τωρινά δεδομένα είναι τα 40.000.000 με την Ντόρτμουντ να έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες ανανέωσης του συμβολαίου που λήγει το 2028.
Πέρα από το ενδιαφέρων των Γάλλων, παρακολουθούν τον Κόμπελ και άλλες μεγάλες ομάδες. Τελευταία πρόταση που δέχθηκε η γερμανική ομάδα ήταν το περασμένο καλοκαίρι από την Νιούκαστλ για 13.000.000, με τον διεθνή να επιλέγει να παραμείνει στην ομάδα απο την βεστφαλία.
Για την ιστορία, ο Ελβετός αποκτήθηκε απο την Στουτγκάρδη το 2021 για περίπου 15.000.000 ευρώ και μέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί με την φανέλα της Ντόρτμουντ σε 232 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
🚨 LE PSG A PRIS DES RENSEIGNEMENTS SUR UN GRAND GARDIEN DE BUNDESLIGA ! 👀🧤 Alors que Matvey Safonov ne fait pas totalement l’unanimité malgré la confiance affichée par Luis Enrique, le PSG pourrait finalement renforcer son poste de gardien. Selon Sport Bild, Paris s’intéresse de près à Gregor Kobel, le portier suisse du Borussia Dortmund (28 ans). Le club de la capitale aurait déjà pris des renseignements à plusieurs reprises auprès du joueur et de son entourage. 💰 Estimé à 40 M€, Kobel est actuellement en discussions avec Dortmund pour prolonger son contrat, qui court jusqu’en 2028. Le gardien serait pour l’instant plutôt favorable à une prolongation. Gregor Kobel serait-il le gardien idéal pour le PSG selon vous ? 🤔— Foot Mercato (@footmercato) November 11, 2026
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