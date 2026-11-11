Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Ποτσετίνο συμφώνησε και περιμένει... απόλυση Κάρικ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Ποτσετίνο συμφώνησε και περιμένει... απόλυση Κάρικ

Μανώλης Μακρόπουλος
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Ποτσετίνο συμφώνησε και περιμένει... απόλυση Κάρικ
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Σύμφωνα με έγκυρα δημοσιεύματα, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και περίμενει την απόλυση του Μάικλ Καρίκ.

Ολοένα και πιο κοντά βρισκόμαστε στην αλλαγή σκυτάλης στην τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο από φαβορί να έχει γίνει πλέον ο... δεδομένος αντικαταστάτης του Μάικλ Κάρικ.

Ο άλλοτε προπονητής της Τότεναμ και νυν της Εθνικής των ΗΠΑ, φέρεται να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τους ανθρώπους των Κόκκινων Διαβόλων, όπως αποκαλύπτουν έγκυρα ρεπορτάζ, εκ των οποίων και του Μπεν Τζέικομπς.

Οι δυο πλευρές οριστικοποιούν τους όρους του deal και ουσιαστικά απομένουν δυο ακόμη βήματα. Η οριστικοποίηση της απόφασης για την απομάκρυνση του Κάρικ και η πληρωμή της ρήτρας των 10 εκατ. δολαρίων από τους Red Devils προς την Ομοσπονδία της Αμερικής, έτσι ώστε να «ελευθερωθεί» ο Ποτσετίνο, στο συμβόλαιο του οποίου υπάρχει ο σχετικός όρος.

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