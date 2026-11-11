Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Ποτσετίνο συμφώνησε και περιμένει... απόλυση Κάρικ
Ολοένα και πιο κοντά βρισκόμαστε στην αλλαγή σκυτάλης στην τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο από φαβορί να έχει γίνει πλέον ο... δεδομένος αντικαταστάτης του Μάικλ Κάρικ.
Ο άλλοτε προπονητής της Τότεναμ και νυν της Εθνικής των ΗΠΑ, φέρεται να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τους ανθρώπους των Κόκκινων Διαβόλων, όπως αποκαλύπτουν έγκυρα ρεπορτάζ, εκ των οποίων και του Μπεν Τζέικομπς.
Οι δυο πλευρές οριστικοποιούν τους όρους του deal και ουσιαστικά απομένουν δυο ακόμη βήματα. Η οριστικοποίηση της απόφασης για την απομάκρυνση του Κάρικ και η πληρωμή της ρήτρας των 10 εκατ. δολαρίων από τους Red Devils προς την Ομοσπονδία της Αμερικής, έτσι ώστε να «ελευθερωθεί» ο Ποτσετίνο, στο συμβόλαιο του οποίου υπάρχει ο σχετικός όρος.
Mauricio Pochettino set to become the next Manchester United manager if Michael Carrick departs, which is the recommendation of Omar Berrada and Jason Wilcox. Meeting in Monaco today, as revealed. Carrick still waiting to be informed and is currently at Carrington. Pochettino wants the job and terms are being finalised, as @TheAthleticFC called. Pochettino's US Soccer contract contains an exit clause worth around $10m. Backroom staff expected to add a further $2m. #MUFC yet to make formal contact with US Soccer.— Ben Jacobs (@JacobsBen) November 11, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.