Γεμάτος αυτοπεποίθηση από τις εμφανίσεις του στην Πορτογαλία, ο Γιώργος Κούτσιας επιστρέφει στην Εθνική Ελπίδων με μοναδικό στόχο την πρόκριση στο EURO U21. Το Gazzetta σας παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το πιο παραγωγικό παίκτη της φουρνιάς του Ταουσιάνη.

Ο Γιώργος Κούτσιας διανύει μία από τις πιο παραγωγικές περιόδους της καριέρας του, βρίσκοντας δίχτυα κατά ριπάς με τη φανέλα της Φαμαλικάο. Ο Έλληνας στράικερ θέλει, φυσικά, να είναι εξίσου παραγωγικός και με την Εθνική Ελπίδων, η οποία έχει μπροστά της τη μεγάλη πρόκληση της Ισλανδίας, με φόντο την πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21 έπειτα από 24 χρόνια.

Ο 22χρονος επιθετικός έχει βρει τον ρυθμό του στην Πορτογαλία, υπό τις οδηγίες του άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού, Κάρλος Καρβαλιάλ. Η φετινή σεζόν στη Φαμαλικάο έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Έλληνα φορ, ο οποίος μετρά ήδη επτά γκολ σε όλες τις διοργανώσεις...

Το μεγάλο «σχολείο» των ΗΠΑ

Η σημερινή εικόνα του Κούτσια αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς όσα προηγήθηκαν. Η μεταγραφή του στο Σικάγο και στο MLS δεν πήγε όπως θα ήθελε ο άλλοτε επιθετικός του ΠΑΟΚ. Ο ίδιος είχε μιλήσει ανοιχτά στο Gazzetta για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, μακριά από την οικογένειά του και χωρίς να πάρει τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε.

Η επιστροφή στην Ευρώπη, αρχικά για λογαριασμό της Λουγκάνο και στη συνέχεια με τη μεταγραφή του στη Φαμαλικάο, του έδωσε μια «χρυσή» ευκαιρία να κάνει μια νέα αρχή και να συστηθεί ξανά στο ευρωπαϊκό κοινό. Μέχρι στιγμής, μάλιστα, η επιλογή του φαίνεται να τον δικαιώνει απόλυτα.

Όσον αφορά τη μεγαλύτερη τιμή κάθε παίκτη, που δεν είναι άλλη από το να υπηρετεί το εθνόσημο. Ο ίδιος, έχει ξεκαθαρίσει πόσο σημαντική είναι για εκείνον η Εθνική ομάδα. Στην μεγάλη εξομολόγηση του στον Νότη Χάλαρη είχε πει χαρακτηριστικά: «Η Εθνική είναι πάνω από όλους μας».

Μάλιστα, είχε σταθεί ιδιαίτερα στο κλίμα που επικρατεί στην ομάδα και στη νοοτροπία που χαρακτηρίζει τους διεθνείς, τονίζοντας: «Αντικρίζω αυτό το πάθος και αυτή τη θέληση να παίξουμε όλοι ως ομάδα, χωρίς κανείς να κοιτάζει το εγώ του. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που μας κάνει να ξεχωρίζουμε ως γκρουπ. Να ξεχωρίζει ο καθένας ξεχωριστά, αλλά μέσα από την ομάδα. Κυρίως, όμως, αυτό που μετράει είναι το πάθος και η θέληση να καταφέρουμε πράγματα και να προκριθούμε στο EURO».

Για να πάρει δώσει πνοή στην επιθετική λειτουργία της Εθνικής Ελπίδων...

Πλέον, τα βλέμματα στρέφονται στην Εθνική Ελπίδων. Η Γαλανόλευκη έχει μπροστά της δύο αναμετρήσεις απέναντι στην Ισλανδία, στις 12 και στις 16 Νοεμβρίου, για τα play-offs πρόκρισης στην τελική φάση του EURO U21. Η δεύτερη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην Λεωφόρο και μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την προσπάθεια της ομάδας του Γιάννη Ταουσιάνη να βρεθεί στα γήπεδα Σερβίας και Αλβανίας.

Ο Κούτσιας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιθετικά όπλα αυτής της φουρνιάς. Οι αριθμοί, άλλωστε, μιλούν από μόνοι τους. Ο Έλληνας φορ αποτελεί βασικό γρανάζι στην πορεία της Εθνικής Ελπίδων, έχοντας βρει το δρόμο για τα δίχτυα πέντε φορές μόνο στα προκριματικά. Το χατ τρικ απέναντι στη Μάλτα, τον περασμένο Μάρτιο, ήταν μία από τις μεγαλύτερες εμφανίσεις του με το εθνόσημο.