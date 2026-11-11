Ο Τόνι Κρόος μέσω του podcast που διαθέτει, αναφέρθηκε στον λόγο που η Μπαρτσελόνα αδυνατεί να πάρει το Champions League.

Μια αρκετά ενδιαφέρουσα άποψη, αναφορικά με το γιατί η Μπαρτσελόνα αδυνατεί να φτάσει στην κατάκτηση του Champions League εδώ και -αρκετά- χρόνια, εξέφρασε ο Τόνι Κρόος.

Ο πρώην σπουδαίος μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης παρότι δεν βρίσκεται πλέον στους αγωνιστικούς χώρους,παραμένει κοντά στο ποδόσφαιρο, μέσω του podcast που διαθέτει, ονόματι «Einfach mal Luppen». Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο λοιπόν, αναφέρθηκε στους Καταλανούς.

Αφού αποθέωσε τον Λαμίν Γιαμάλ και τις επιδόσεις του, ο Γερμανός τόνισε πως το πρόβλημα της ομάδας του Χάνσι Φλικ, που την εμποδίζει από το να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης, είναι το γεγονός πως δεν διαθέτει έναν αμυντικό όπως ο Ουπαμεκανό, που μπορεί να καλύψει χώρους και να ανταπεξέλθει σε καταστάσεις 1vs1, ενώ δεν μίλησε και με τα καλύτερα λόγια για τους Κανσέλο και Ζεράρ Μαρτίν.

«Προσωπικά, λατρεύω τον τρόπο που παίζει σήμερα η Μπαρτσελόνα. Θεωρώ το ποδόσφαιρό της εξαιρετικό και απίστευτα διασκεδαστικό. Όμως δεν διαθέτει την εξαιρετική αμυντική ποιότητα που χρειάζεται για να παίζει έτσι χωρίς να αντιμετωπίζει προβλήματα.

Για παράδειγμα, η Μπαρτσελόνα δεν διαθέτει αμυντικό σαν τον Ουπαμεκανό· κάποιον δηλαδή που μπορείς να αφήσεις μόνο του σε μια μονομαχία "ένας εναντίον ενός", με 30 μέτρα ελεύθερου χώρου πίσω του, και να είσαι σίγορυρος ότι θα ανταπεξέλθει.

Κατά τη γνώμη μου, ο Κουμπαρσί είναι με διαφορά ο καλύτερος αμυντικός τους. Συνδυάζει δύναμη στις μονομαχίες "ένας εναντίον ενός" και ταχύτητα. Όταν όμως κοιτάζω τους άλλους τρεις αμυντικούς, δεν βλέπω κανέναν που να μπορεί να μείνει μόνος απέναντι σε έναν επιθετικό, έχοντας 30 μέτρα κενού χώρου πίσω από την αμυντική γραμμή.

Κάθε φορά που ένας αντίπαλος ξεπερνά το πρέσινγκ της Μπαρτσελόνα, βρίσκει ξαφνικά τεράστιο χώρο για να επιτεθεί. Και το πιο επικίνδυνο είναι ότι αυτός ο χώρος βρίσκεται μπροστά από αμυντικούς που δεν διαθέτουν ούτε εξαιρετική αμυντική ικανότητα, ούτε την απίστευτη ταχύτητα που απαιτείται για να καλύψουν το χαμένο έδαφος.

Αν είχα αμυντικούς όπως ο Ουπαμεκανό ή ο Ντέιβις, δεν θα ανησυχούσα για την κάλυψη ενός χώρου 30 μέτρων. Όταν όμως έχεις παίκτες όπως ο Κανσέλο και ο Ζεράρ Μαρτίν, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα».