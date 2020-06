To NBA ρίχνει... γροθιά στον ρατσισμό (pics & vids)

Ζήσε ξανά τη δράση με την bwin! Leaderboard με μεγάλα έπαθλα* ! |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Ο κόσμος στις ΗΠΑ έχει βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί για τι δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολη και να φωνάξει ενάντια στον ρατσισμό και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η χώρα θυμίζει καζάνι που βράζει και ο Ντόναλντ Τραμπ αρχικά είπε πως θα κατεβάσει στρατό στο δρόμο για να καταστάλει τις διαδηλώσεις, ενώ στην συνέχεια τα... μάζεψε.

Ένα φρικτό έγκλημα παραμένει ατιμώρητο, ενώ μια αθώα ψυχή βρίσκεται πλέον στη γειτονιά των αγγέλων, αφήνοντας πίσω του και την γλυκιά κόρη του, που είναι τόσο περήφανη για τον πατέρα της, δηλώνοντας πως ο μπαμπάκας της άλλαξε τον κόσμο.

Από την πρώτη στιγμή η αντίδραση των ΝΒΑers ήταν άμεση, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να στέλνει ένα δυνατό μήνυμα, χρησιμοποιώντας τις δύο γονατιστές φωτογραφίες, αυτή του αστυνομικού να πατάει τον Φλόιντ, και αυτή του Κόλιν Καπέρνικ, που το 2016 διαμαρτυρήθηκε με αυτόν τον τρόπο στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου για τις δολοφονίες Αφροαμερικανών και για τις φυλετικές διακρίσεις. «Καταλαβαίνετε ΤΩΡΑ!!??!!?? Ή σας είναι ακόμη θολό; Μείνετε σε εγρήγορση!».

Λίγο αργότερα... ξαναχτύπησε νέο μήνυμα για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολη, θέλοντας να δώσει ακόμα ένα μήνυμα κατά του ρατσισμού με το χαρακτηριστικό «Ι cant breathe».

Ο LBJ δεν σταμάτησε εκεί, καθώς πόσταρε στο Instagram του ένα βίντεο που έχει την χαρακτηριστική φράση, «more than an athlete», ενώ περνούν οι φάσεις με το «shut up and dribble» σε διαφορετικές εκδοχές και το συνδύασε με το μήνυμα: «Νόμιζες ότι θα το βουλώσω;Φωνάζω πιο δυνατά από ποτέ».

Ο Στιβ Κερ που πάντα μιλάει για τα όσα συμβαίνουν γύρω του και είναι ένας άνθρωπος με άποψη έγραψε στο twitter: «Αυτό είναι δολοφονία. Αηδιαστικό. Σοβαρά, τι διάολο συμβαίνει με τις ΗΠΑ;».

Ένα ακόμα συγκλονιστικό μήνυμα για να περιγράψει τα όσα συμβαίνουν ήρθε από τον Ντομινίκ Ουίλκινς. «Εδώ μένει αυτιστικός άντρας, δεν θα σας πειράξει. Είναι μαύρος», έγραψε ο Ηuman Highlight Film, προσθέτοντας πως αυτή είναι η νέα πραγματικότητα.

Και φυσικά φτάνουμε στον άνθρωπο που έχει πρωτοστατήσει σε όλη αυτή τη μάχη κατά του ρατσισμού, θέλοντας να απονεμηθεί δικαιοσύνη για το θάνατο του φίλου και να αλλάξει ο κόσμος προς το καλύτερο.

Από τα χρόνια που έπαιζε στο ΝΒΑ ο Τζάκσον ήταν ένας μαχητής. Πλέον μας δείχνει πως είναι και εκτός παρκέ, συσπειρώνοντας πολυ κόσμο στη μάχη ενάντια στον ρατσισμό.

Ο Τζάκσον με τον Φλόιντ είχαν τέσσερα χρόνια διαφορά (ο Τζάκσον 42 και ο Φλόιντ 46), αλλά μεγάλωσαν μαζί και είχαν μια ξεχωριστή, αδερφική σχέση.

Τα δυο παιδιά που έκαναν παρέα από μικρά στο Χιούστον μπορεί να είχαν βίους αντίθετους, αλλά ήταν πάντα εκεί ο ένας για τον άλλον. Τα «δίδυμα» αυτά δεν μπορούσε να τα χωρίσει κανείς.

Ναι, έτσι τους αποκαλούσαν... Δίδυμους, επειδή έμοιαζαν εμφανισιακά. Τους άρεσε και προσφωνούσαν κι ο ένας τον άλλον έτσι. Twin.

«Προέκυψε επειδή μοιάζαμε», εξήγησε ο Στίβεν Τζάκσον στο «Today Show» του NBC. «Πάντα κάναμε παρέα. Κάθε φορά που πήγαινα στο Χιούστον, ήταν ο πρώτος που έβλεπα. Όταν είσαι επαγγελματίας αθλητής, πολύς κόσμος "εκβιάζει" τη φιλία σου και την καλοσύνη σου. Εκείνος με στήριζε γενναιόδωρα. Δεν με έπαιρνε ποτέ τηλέφωνο, εκτός αν υπήρχε πραγματική ανάγκη. Δεν έχεις πάντα κοντά σου ανθρώπους που σε στηρίζουν, χωρίς να έχουν κίνητρο. Ο Φλόιντ ήταν τέτοιος άνθρωπος».

George Floyd was clearly murdered by a Minneapolis police officer. How many times do we have to see black men killed on national television? This has been going on for entirely too long. We need to start seeing black people as human beings and not animals on the street.

