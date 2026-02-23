Διάψευση από Ραζνάτοβιτς για Φρανσίσκο, Ομπστ και απάντηση από το Μέσο: «Μάθε να διαβάζεις»

Ο Μίσκο Ραζνάτατοβιτς διέψευσε το δημοσίευμα ισπανικού Μέσο για συμφωνία Φρανσίσκο και Μπαρτσελόνα, κάτι που δεν έμεινε αναπάντητο.

To «encestando» έγραψε πως η Μπαρτσελόνα έχει έρθει σε συμφωνία με τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Το deal σύμφωνα με το δημοσίευμα αφορά συμβόλαιο δύο ετών.

Αλλά το κείμενο διαψεύδει ο γνωστός ατζέντης, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, τονίζοντας πως δεν υπάρχει συμφωνία αυτή τη στιγμή. Όπως επίσης και για τους Αντρέας Ομπστ και Ίμπον Ναβάρο.

«Ατελείωτη ιστορία με ψευδείς πληροφορίες, που ξεκίνησε με το Ομπστ- Ντουμπάι και συνεχίστηκε με το Ναβάρο-Μπάγερν………Ας δούμε ποια θα είναι η επόμενη μεγάλη μεταγραφή από τον enimaginando», έγραψε ο Ραζνάτοβιτς.

Και κάπου εκεί απάντησε το ισπανικό Μέσο, γράφοντας: «Πρώτα μάθε να διαβάζεις. Και μετά, να σέβεσαι».

