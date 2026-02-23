Iσπανικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Σιλβέν Φρανσίσκο έχει συμφωνήσει με τη Μπαρτσελόνα για διετές συμβόλαιο.

Φαίνεται πως η Μπαρτσελόνα θα κάνει δικό της έναν εκ των κορυφαίων παικτών της Euroleague φέτος. Σύμφωνα με «encestando» οι Καταλανοί έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Το deal όπως αναφέρει το δημοσίευμα θα αφορά συμβόλαιο δύο ετών.

Ο πρώην παίκτης του Περιστερίου που εντυπωσιάζει φέτος με τη φανέλα της Ζάλγκιρις, αποτελεί τον ηγέτη της ομάδας από το Κάουνας που παλεύει να μπει στα playoffs της Euroleague.

Ο Γάλλος γκαρντ μετρά φέτος 16,9 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ ανά παιχνίδι. Η κορυφαία σεζόν της καριέρας του στο υψηλότερο επίπεδο. Eίναι η μεγάλη του ευκαιρία για ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο.