Πολονάρα: «Στόχος μου να επιστρέψω στο γήπεδο στις 22 Μαρτίου»

O μαχητής της ζωής, Ακίλε Πολονάρα έβαλε στόχο να επιστρέψει περίπου σε ένα μήνα στα γήπεδα.

Η πιο μεγάλη μάχη της ζωής του Ακίλε Πολονάρα συνεχίζεται. Λίγους μήνες έπειτα από τη διάγνωσή του με τη λευχαιμία, έχοντας ολοκληρώσει τη μεταμόσχευση του μυελού των οστών, o Iταλός δεν σταματά να παλεύει και πλέον έχει βάλει στόχο στην επιστροφή στη δράση.

Ο Πολονάρα σε συνέντευξη στην Corriere συγκλόνισε, αποκαλύπτοντας πως σκέφτηκε την αυτοκτονία, ωστόσο η γυναίκα του ήταν εκεί και τον βοήθησε. Επίσης την ημέρα του τελικού Κυπέλλου Ιταλίας στάθηκε και στον στόχο που έχει να επιστρέψει στα γήπεδα στις 22 Μάρτη.

«Τι να πω... όταν μπαίνω σε ένα αθλητικό στάδιο, πάντα νιώθω καλά! Είχα κάποιες επιπλοκές πρόσφατα, αλλά χάρη στη θεραπεία, τώρα νιώθω καλύτερα. Αύριο θα υποβληθώ σε καρδιοχειρουργική επέμβαση, η οποία θα μου επιτρέψει να επιστρέψω στο παιχνίδι. Στόχος μου είναι να επιστρέψω στο γήπεδο στις 22 Μαρτίου, όταν η ομάδα μου, η Σάσαρι, θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι», τόνισε.

Ο Ακίλε Πολονάρα εξήγησε πώς προέκυψε η ιδέα της συγγραφής ενός βιβλίου. Το «Il mio secondo tempo» (Το Δεύτερό μου Ημίχρονο), που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Rizzoli, θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες: «Ήθελα να γράψω ένα βιβλίο πριν από όλες αυτές τις περιπέτειες. Είμαι πολύ ευγνώμων στον Μάρκο Γκαραβάλια και την ομάδα Mondadori με τον Ριζόλι. Ήθελα να γράψω ένα βιβλίο μετά την καριέρα μου», ανέφερε.