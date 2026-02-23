Παρτίζαν: Επιστρέφει και επίσημα ο Οσετκόφσκι
Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του Ντίλαν Οσετκόφσκι. Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε βρεθεί θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ και του επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού από τα γήπεδα μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου του 2026.
Η είδηση επιβεβαιώθηκε και από την Παρτίζαν που την έκανε γνωστή μέσω ανακοίνωσής της.
Αναλυτικά
«Ο Ντίλαν Οσετκόφσκι θα αγωνιστεί ξανά για την Παρτιζάν. Οι νομικοί εκπρόσωποι των παικτών κατέληξαν σε ένα προσωρινό μέτρο με το οποίο άρθηκε η τιμωρία, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τη FIBA. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλα εμπόδια και ότι ο Ντίλαν Οσετκόφσκι μπορεί να αγωνιστεί για την Παρτιζάν. Όσον αφορά την όλη υπόθεση, τα συμφέροντα των ασπρόμαυρων προστατεύονται πλήρως νομικά».
Dilan Osetkovski se vraća u tim Partizana!✊🏽⚫️⚪️— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) February 23, 2026
Dilan Osetkovski će ponovo igrati za Partizan Mozzart Bet. Pravni zastupnici igrača su isposlovali privremenu meru po kojoj je suspenzija ukinuta, što je potvrđeno i od strane FIBA. Praktično, to znači da više ne postoje prepreke… pic.twitter.com/jD8NbSbI4e
