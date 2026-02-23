Επίσημη μορφή πήρε η επιστροφή του Ντίλαν Οσετκόφσκι στην Παρτίζαν, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος της Σερβίας.

Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του Ντίλαν Οσετκόφσκι. Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε βρεθεί θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ και του επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού από τα γήπεδα μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου του 2026.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε και από την Παρτίζαν που την έκανε γνωστή μέσω ανακοίνωσής της.

Αναλυτικά

«Ο Ντίλαν Οσετκόφσκι θα αγωνιστεί ξανά για την Παρτιζάν. Οι νομικοί εκπρόσωποι των παικτών κατέληξαν σε ένα προσωρινό μέτρο με το οποίο άρθηκε η τιμωρία, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τη FIBA. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλα εμπόδια και ότι ο Ντίλαν Οσετκόφσκι μπορεί να αγωνιστεί για την Παρτιζάν. Όσον αφορά την όλη υπόθεση, τα συμφέροντα των ασπρόμαυρων προστατεύονται πλήρως νομικά».