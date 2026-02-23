Ο Τζαμπάρι Πάρκερ συμφώνησε με την Μπανταλόνα και περιμένει το ΟΚ της Παρτίζαν!

Ο Τζάμπαρι Πάρκερ δεν υπολογίζεται από την Παρτίζαν και η Μπανταλόνα περιμένει την απάντηση των Σέρβων για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Αμερικανού φόργουορντ.

Ο Τζάμπαρι Πάρκερ αποτελεί ξένο σώμα για την Παρτίζαν και αναζητά τρόπο να αποχωρήσει, προκειμένου να ολοκληρώσει τη σεζόν μακριά από τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου. Σύμφωνα, λοιπόν, με το ισπανικό πρακτορείο EFE, η Μπανταλόνα περιμένει την απάντηση της Παρτίζαν για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Αμερικανού πάουερ φόργουορντ.

Την πληροφορία επιβεβαίωσαν πηγές της Μπανταλόνα, αναφέροντας πως έχει επέλθει συμφωνία μεταξύ του συλλόγου και του Πάρκερ και απομένει μόνο η επικύρωση της παραχώρησής του από την Παρτίζαν έως το τέλος της φετινής σεζόν. Εάν ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο Τζάμπαρι Πάρκερ θα επιστρέψει στη Liga Endesa μετά το πέρασμά του από την Μπαρτσελόνα τη διετία 2023-25.

Φέτος μετράει 7.7 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 0.7 ασίστ σε 15 συμμετοχές στη EuroLeague, μένοντας στο παρκέ για 19:14 λεπτά ανά αγώνα. Όσον αφορά τη Μπανταλόνα, οι Καταλανοί βρίσκονται στην όγδοη θέση της κατάταξης στην Ισπανία με ρεκόρ 12-8, ενώ το φετινό Final Four του Basketball Champions League θα διεξαχθεί στην έδρα τους, με στόχο να φτάσουν ως το τέλος της διαδρομής στη διοργάνωση.