Σκαριόλο: «Δεν θα είναι εύκολο να σηκώσουμε κεφάλι»

Η Μπασκόνια υπέταξε τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Copa del Rey και ο Σέρτζιο Σκαριόλο αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα της «Βασίλισσας».

Η Μπασκόνια έφτασε έως το τέλος της διαδρομής στο Final 8 του Copa del Rey, που φέτος διεξήχθη στη Roig Arena, επικρατώντας στον τελικό της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Βάσκοι κατέκτησαν το Κύπελλο Ισπανίας για έβδομη φορά στην ιστορία τους, με τον κόουτς Πάολο Γκαλμπιάτι να εξηγεί πως η Μπασκόνια κέρδισε παίζοντας με το δικό της στιλ μπάσκετ.

Από την άλλη πλευρά, η Ρεάλ Μαδρίτης απέτυχε να τελειώσει τη δουλειά και ο Σέρτζιο Σκαριόλο αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα των «Blancos».

Ο Ιταλός προπονητής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι καλό για το ισπανικό μπάσκετ το ότι η Μπασκόνια έχει ανακάμψει. Υστερήσαμε στην άμυνα στο ένας εναντίον ενός και στις βοήθειες. Από τα επτά τρίποντά τους, τα έξι σημειώθηκαν από τους ψηλούς. Φτάσαμε τρία λεπτά πριν από το τέλος με το παιχνίδι ισόπαλο και δεν είχαμε καθαρό μυαλό στην επίθεση. Στο φινάλε η Μπασκόνια διατήρησε το πλάνο της με αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα. Ήταν δίκαιη νικήτρια».

Και πρόσθεσε: «Είμαστε απογοητευμένοι, όμως η πρόοδος της δουλειάς μάς επέτρεψε να πραγματοποιήσουμε καλές εμφανίσεις στο Copa και αυτό δεν το πετάμε στα σκουπίδια. Είναι η βάση πάνω στην οποία θα κάνουμε επανεκκίνηση. Δεν θα είναι εύκολο να σηκώσουμε κεφάλι και να ανταγωνιστούμε, αλλά αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να μας επηρεάσει στις διοργανώσεις που απομένουν, οι οποίες είναι και οι πιο σημαντικές».

Η Ρεάλ Μαδρίτης στρέφεται στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου (26/2, 21:45), στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague.