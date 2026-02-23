Έξαλλη η σύζυγος του Λεσόρ για την αμφίεση που ξεπέρασε τα όρια: «Είναι ρατσισμός, είναι βάρβαρο»

H σύζυγος του Ματίας Λεσόρ ξέσπασε με ανάρτηση της για έναν άνθρωπο στο καρναβάλι της Πάτρας που θέλησε να μιμηθεί τον Γάλλο σέντερ σε μια εντελώς άστοχη αμφιεση που ξεπέρασε τα όρια.

Για άλλη μια σεζόν η Πάτρα φόρεσε τα καλά της και υποδέχθηκε το καρναβάλι. Πολλές στολές που έκλεψαν την παράσταση, αλλά μια από αυτές απασχόλησε για τους λάθος λόγους και ξεπεράστηκαν τα όρια. Ένας άνθρωπος θέλησε να... μιμηθεί τον Ματίας Λεσόρ.

Eπέλεξε να βάψει μαύρο το πρόσωπο, έβαλε περούκα και είχε και πατερίτσα. Μια εντελώς άστοχη αμφίεση και χωρίς κανένα λόγο για έναν παίκτη που έχει ταλαιπωρηθεί από τον σοβαρό τραυματισμό του.

Έλληνας δημοσιογράφος βρέθηκε στην Πάτρα, είδε την αμφίεση και τον ρώτησε ορισμένα πράγματα. Το περιστατικό αυτό είδε και η σύζυγος του Λεσόρ και όπως ήταν λογικά, έγινε έξαλλη.

«Αυτό που είδαμε σε αυτό το καρναβάλι δεν είναι αστείο. Το να βάφεις το πρόσωπό σου μαύρο για να παριστάνεις τον σύζυγό μου ή τους μαύρους ανθρώπους, είναι ρατσισμός. Το να προσθέτεις πατερίτσα για να κοροϊδέψεις τον τραυματισμό του, είναι βάρβαρο.

Για περισσότερο από έναν χρόνο ο σύζυγός μου παλεύει κάθε ημέρα για να επιστρέψει πιο δυνατός. Ο τραυματισμός του δεν είναι στολή. Ο πόνος του δεν είναι ψυχαγωγία. Η ταυτότητά του δεν είναι μια καρικατούρα.

Ο ρατσισμός που μεταμφιέζεται σε χιούμορ, παραμένει ρατσισμός. Ο χλευασμός που μεταμφιέζεται σε καρναβάλι, παραμένει βαρβαρότητα. Είμαι περήφανη για τη δύναμη και για την αξιοπρέπεια που δείχνει, παρά όσα συμβαίνουν. Ουδείς μασκαρεμένος θα του την πάρει», ανέφερε στην τοποθέτηση της.