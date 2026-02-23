Ο Γκαλμπιάτι πανηγύρισε το κύπελλο της Μπασκόνια καλυμμένος με... τούρτα!

Οι παίκτες της Μπασκόνια πανηγύρισαν το Κύπελλο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, «χτυπώντας» τον προπονητή τους, Πάολο Γκαλμπιάτι, με μία...τούρτα.

Η Μπασκόνια έγραψε χθες το βράδυ ιστορία στην Ισπανία, καθώς επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 89-100 και κατέκτησε το Κύπελλο για 7η φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 2009.

Ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης, πέρα από τον Φόρεστ που κατέγραψε 22 πόντους, 9 ριμπάουντ και 11 ασίστ, αγγίζοντας το triple-double, ήταν ο «ενορχηστρωτής» του χθεσινού «θαύματος» και προπονητής της ομάδας, Πάολο Γκαλμπιάτι.

Ο Ιταλός, που πέρσι έκανε κάτι παρόμοιο κατακτώντας το κύπελλο Ιταλίας με την Τρέντο κόντρα στην Αρμάνι, είχε τα γεννεθλία του τη Παρασκευή 20/02 στον προημιτελικό απέναντι στη Τενερίφη. Μέτα την ολοκλήρωση εκείνου του αγώνα οι παίκτες της Μπασκόνια ήθελαν να πετάξουν μία τούρτα γενεθλίων στον Γκαλμπιάτι όμως εκείνος δε τους άφησε, λέγοντας τους πως θα τους επιτρέψει να το κάνουν μόνο εάν κατακτήσουν το τρόπαιο.

Εχθές όμως, μετά την σπουδαία νίκη κόντρα στη «βασίλισσα» ο 42χρόνος τεχνικός δεν πρόλαβε να αντιδράσει και έτσι ήρθε το...αναπόφευκτο. Πιο συγκεκριμένα την ώρα που έκανε δηλώσεις στη κάμερα του «DAZN Espana», εμφανίστηκε μπροστά του ο Ρόντιονς Κουρούκς με μία τούρτα και φρόντισε να καλύψει τον προπονητή του με... σοκολάτα, τηρώντας έτσι την υπόσχεση που είχε δώσει δύο ημέρες νωρίτερα.