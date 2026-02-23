Αντετοκούνμπο: «Δεν νομίζω πως είχα αγοράσει αθλητικά παπούτσια, μοιραζόμασταν ό,τι είχαμε ως παιδιά»

O Γιάννης Αντετοκούνμπο φιλοξενήθηκε σε εκπομπή και στάθηκε μεταξύ άλλων και στα παιδικά του χρόνια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι στα... πιτς και δεν μπορεί να βοηθήσει τους Μπακς λόγω τραυματισμού, ενώ δεν γινόταν να αγωνιστεί και στο All Star Game του ΝΒΑ. Ο Έλληνας σταρ βρέθηκε στην εκπομπή «Complex’s Sneaker Shopping» μίλησε για τα μπασκετικά παπούτσια και τόνισε πως μαζί με τον αδερφό του, Θανάση μοιραζόντουσαν το ίδιο ζευγάρι «Kobe's», το signature shoe του τεράστιου Κόμπι Μπράιαντ.

Ο ηγέτης του Μιλγουόκι τόνισε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: «Μέχρι σήμερα, δεν νομίζω ότι έχω αγοράσει ποτέ ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια» και στο τέλος αγόρασε το πρώτο του συλλεκτικό παπούτσι.

«Μέχρι τώρα, δεν νομίζω ότι αγόρασα ποτέ ζευγάρι αθλητικά παπούτσια. Ήρθα στο ΝΒΑ στα 18. Πριν από αυτό, δεν είχα καθόλου χρήματα στο όνομά μου. Τυχερός που συνεργάζομαι με τη Nike εδώ και 13-14 χρόνια. Μου έδωσαν πολλά συλλεκτικά παπούτσια δωρεάν. Είμαι χαρούμενος για αυτό, αλλά ό,τι είχαμε ως παιδιά το μοιραζόμασταν. Γιατί έτσι μεγαλώσαμε», ήταν τα λόγια του.

Μάλιστα συνολικά για τις αγορές που έκανε για τα νέα του παπούτσια πλήρωσε 2.200 δολάρια.