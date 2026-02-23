Σε μία ακόμη ουσιαστική κίνηση προχώρησε η Χάποελ Τελ Αβίβ, εντάσσοντας στο δυναμικό της τον Λέβι Ράντολφ έως το τέλος της σεζόν.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ενίσχυσε και επίσημα την περιφέρειά της με την προσθήκη του Λέβι Ράντολφ, ολοκληρώνοντας ακόμη μία κίνηση μετά και την απόκτηση του Κέσλερ Έντουαρντς.

Ο 33χρονος φόργουορντ αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, όπου είχε 14,8 πόντους και 2,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Παράλληλα, διαθέτει πρόσφατη εμπειρία από τη EuroLeague, αφού τη σεζόν που προηγήθηκε φόρεσε τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, μετρώντας 12 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ σε 29 συμμετοχές στη διοργάνωση.

Η ανακοίνωση της ομάδας

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε με χαρά την απόκτηση του γκαρντ/φόργουορντ Λέβι Ράντολφ (33 ετών, 1,98 μ.) έως το τέλος της σεζόν 2026/27.

Ο Ράντολφ ξεκίνησε τη φετινή χρονιά στη Ζενίτ, όπου στη VTB League είχε κατά μέσο όρο 14,4 πόντους, 2,7 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ και 48,7% στα τρίποντα σε 26 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Νωρίτερα στην καριέρα του, ο έμπειρος swingman έχει αγωνιστεί σε Αβελίνο, Σάσαρι, Στρασμπούρ, στην G League με την ομάδα των Κλίβελαντ Καβαλίερς, στην Οστάνδη, στην Χάποελ Ιερουσαλήμ και στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Στην πορεία του έχει κατακτήσει τρία Κύπελλα Ισραήλ, δύο Κύπελλα Winner, το πρωτάθλημα Βελγίου και το Κύπελλο Γαλλίας. Παράλληλα, διαθέτει σημαντικές ατομικές διακρίσεις: αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο Basketball Champions League, δύο φορές μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης, MVP της λίγκας BNXT (Βελγίου-Ολλανδίας) και μέλος της κορυφαίας πεντάδας στο ισραηλινό πρωτάθλημα.

Ο προπονητής της ομάδας, Δημήτρης Ιτούδης, δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τον Λέβι στην οικογένειά μας. Γνωρίζει τη EuroLeague, έχει ήδη αγωνιστεί στη διοργάνωση και πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους μας».

Από την πλευρά του, ο general manager, Γιώργος Χήνας, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που εντάσσουμε σήμερα τον Λέβι στην οικογένεια της Χάποελ Τελ Αβίβ. Πρόκειται για έναν έμπειρο παίκτη και γεννημένο νικητή. Είμαστε βέβαιοι ότι θα ενισχύσει το ρόστερ μας και θα συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων μας».