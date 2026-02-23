Το BCL δίνει την ευκαιρία στον κόσμο να ψηφίσει για την ομάδα της δεκαετίας στη διοργάνωση μέσα από δεξαμενή αρκετών παικτών και κάνει ξεκίνημα με τους γκαρντ.

Βρισκόμαστε στην 10η σεζόν του Basketball Champions League. Οι παίκτες, οι ομάδες και οι οπαδοί στρέφουν την προσοχή τους στις εθνικές ομάδες, όμως ο εορτασμός της πρώτης δεκαετίας της διοργάνωσης συνεχίζεται με τη διαδικασία ψηφοφορίας για την Ομάδα της Δεκαετίας.

Τις επόμενες δύο εβδομάδες, οι σύλλογοι, οι παίκτες, οι προπονητές, οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, τα μέλη της οργάνωσης του BCL και οι οπαδοί από όλο τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν τους αγαπημένους τους παίκτες των τελευταίων δέκα σεζόν του BCL.

Η λίστα περιλαμβάνει 25 γκαρντ, 25 φόργουορντ και 15 σέντερ, από τους οποίους οι πέντε παίκτες με τις περισσότερες ψήφους θα συμπεριληφθούν στην Ομάδα της Δεκαετίας. Η διαδικασία ψηφοφορίας ξεκινά με τους γκαρντ. Η ψηφοφορία για τους φόργουορντ και τους σέντερ θα ακολουθήσει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Σε αυτή περιλαμβάνονται και αρκετοί που έχουν φορέσει τη φανέλα ελληνικών όμάδων όπως ο Λάνγκφορντ, ο Φρανσίσκο, ο Ράις, ο Ανγκόλα, ο Πάντερ (τρόπαιο με την ΑΕΚ το 2018), ο Κάρτερ (τρόπαιο με Μάλαγα το 2025) και ο Σορτς (τρόπαιο το 2023 με τη Βόννη). Μπορείτε να ψηφίσετε εδώ.

*σε παρένθεση η ελληνική ομάδα που έχουν αγωνιστεί στο BCL

Αναλυτικά οι υποψήφιοι γκαρντ