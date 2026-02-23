Ο Πάολο Γκαλμπιάτι έκλαιγε στο τηλέφωνο μαζί με τον πατέρα του όταν έγινε προπονητής

Ο Πάολο Γκαλμπιάτι οδήγησε την Μπασκόνια στο πρώτο Copa del Rey μετά από 17 χρόνια, και το Gazzetta γράφει για τον Ιταλό προπονητή που αντιμετωπίζει το μπάσκετ ως μια υπέροχη εμμονή.

Ο Πάολο Γκαλμπιάτι τα κατάφερε ξανά. Για τρίτη φορά στην καριέρα του, μετά την επιτυχία με την Τορίνο το 2018 και την Τρέντο πέρσι, ο 42χρονος προπονητής αναδείχτηκε Κυπελλούχος, οδηγώντας την Μπασκόνια μέχρι το τέλος της διαδρομής στο Copa del Rey, που διεξήχθη στη Roig Arena.

Η πορεία του στους πάγκους είναι εντυπωσιακή και σταθερά ανοδική: από την τρίτη κατηγορία του ιταλικού μπάσκετ με την Μπερναρέτζιο βρέθηκε στις ακαδημίες της Αρμάνι και στη συνέχεια έκανε το ντεμπούτο του στη Serie A ως head coach της Τορίνο. Ακολούθησε το πέρασμά του από τις Μπιέλα, Κρεμόνα και Βαρέζε (ως βοηθός προπονητής), στη συνέχεια ανέλαβε την Τρέντο και, τους τελευταίους μήνες, καλείται να επιβιώσει στον πάγκο της Μπασκόνια, η οποία, σημειωτέον, βρίσκεται στην προτελευταία θέση της κατάταξης στην Ευρωλίγκα.

«Συχνά παρακολουθώ αγώνες ζωντανά μέχρι αργά τη νύχτα. Ακόμα και σήμερα, όταν βγαίνω από το σπίτι για να πάω στην προπόνηση, θεωρώ ότι είναι η ωραιότερη αίσθηση στον κόσμο», έχει παραδεχτεί ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Μπασκόνια το περασμένο καλοκαίρι ως αντικαταστάτης του Πάμπλο Λάσο, δίχως να έχει δουλέψει ποτέ ξανά μακριά από την πατρίδα του και χωρίς προηγούμενη εμπειρία στη EuroLeague.

Το ταλέντο και η εμμονή του Γκαλμπιάτι

Ο Γκαλμπιάτι είναι συνώνυμο της αφοσίωσης και της επιθυμίας να βελτιώνεται κάθε μέρα. Δεν είναι τυχαίο ότι η καριέρα του μέχρι τώρα έχει μια σταθερά ανοδική πορεία. «Θεωρώ τον εαυτό μου "σφουγγάρι" του μπάσκετ. Μου αρέσει να παρακολουθώ τα πάντα και να μαθαίνω από κάθε κατάσταση. Κάθε φορά που μπορούσα, πήγαινα να δω προπονήσεις, ακόμη και προπονητών των τμημάτων υποδομής».

Το περσινό Coppa Italia με την Τρέντο ήταν ο πρώτος τίτλος σε επαγγελματικό επίπεδο για την ομάδα της βόρειας Ιταλίας, η οποία συνέτριψε στον τελικό την Αρμάνι του Έτορε Μέσινα, διαθέτοντας ένα ρόστερ με τον χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας στη Serie A. Φέτος, ο νεαρός κόουτς οδήγησε την Μπασκόνια στο πρώτο Copa del Rey από την εποχή που στους Βάσκους αγωνίζονταν οι Πιτ Μάικλ, Μίρζα Τελέτοβιτς, Ιγκόρ Ρακότσεβιτς, Τιάγκο Σπλίτερ και Πάμπλο Πριχιόνι!

«Όταν έγινα προπονητής στη Serie A, τηλεφώνησα στον πατέρα μου και κλαίγαμε μαζί στο τηλέφωνο». Εννιά χρόνια αργότερα, ο Γκαλμπιάτι σήκωσε το πιο σημαντικό κύπελλο της καριέρας του μέχρι στιγμής, αποκλείοντας την Μπαρτσελόνα στον ημιτελικό και νικώντας στον τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μα, πάνω απ’ όλα, παίζοντας με το δικό του στιλ.