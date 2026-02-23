Ενίσχυση για τη Μπανταλόνα που παίρνει δανεικό τον Τζαμπάρι Πάρκερ.

Ήταν γνωστό τις προηγούμενες ώρες πως ο Τζάμπαρι Πάρκερ δεν υπολογίζεται από την Παρτίζαν και η Μπανταλόνα περιμένει την απάντηση των Σέρβων για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Αμερικανού φόργουορντ.

Η Mozzart Sport αναφέρει πως οι Ισπανοι κατάφεραν να τον κάνουν δικό τους μέχρι το τέλος της σεζόν ως δανεικό. Όπως τονίζεται η Μπανταλόνα ανέλαβε μέρος του μισθού του Αμερικανού. Φέτος μέτρησε 7.7 πόντους και 2.5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Η Μπανταλόνα αγωνίζεται στο BCL και είναι εκ των πιθανών αντιπάλων της ΑΕΚ στη φάση των 8, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν προκριθεί από τώρα. Μάλιστα θα φιλοξενήσει το Final Four της διοργάνωσης.