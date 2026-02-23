Η Εθνική Ανδρών ξεκίνησε την προετοιμασία της για τις προσεχείς αναμετρήσεις με το Μαυροβούνιο, στο πλαίσιο των προκριματικών του FIBA World Cup 2027.

Η Εθνική Ανδρών στρέφεται στις δύο αναμετρήσεις με το Μαυροβούνιο, στο πλαίσιο των προκριματικών του FIBA World Cup 2027, αρχής γενομένης από τον αγώνα στη Sunel Arena την προσεχή Παρασκευή (27/2, 19:00).

Στην προπόνηση της Καθαράς Δευτέρας συμμετείχαν δέκα παίκτες και προπονήθηκαν υπό τις οδηγίες των Διαμαντή Παναγιωτόπουλου, Κώστα Χαραλαμπίδη και Κωνσταντίνου Ηλιάδη.

Οι Νάσος Μπαζίνας και Αλέξανδρος Νικολαΐδης έμειναν εκτός λόγω προβλημάτων τραυματισμού, ενώ κλήθηκαν και ήταν παρόντες από σήμερα οι Νίκος Περσίδης, Νίκος Δίπλαρος και Νίκος Τουλιάτος.

Η Εθνική βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης στο Group B των προκριματικών με ρεκόρ 2-0, έπειτα από τις νίκες επί της Ρουμανίας και της Πορτογαλίας τον περασμένο Νοέμβριο. Όσον αφορά το Μαυροβούνιο, βρίσκεται στην τρίτη θέση με ρεκόρ 1-1.

Η ενημέρωση της ΕΟΚ

«Από τη Sunel Arena, έδρα του εντός έδρας αγώνα της ερχόμενης Παρασκευής (27/2, 19.00), άρχισε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τα δύο παιχνίδια με το Μαυροβούνιο, στο δεύτερο «παράθυρο» των προκριματικών του FIBA World Cup 2027.

Δέκα παίκτες έδωσαν το «παρών» και προπονήθηκαν υπό τις οδηγίες των Διαμαντή Παναγιωτόπουλου, Κώστα Χαραλαμπίδη και Κωνσταντίνου Ηλιάδη, με κάποιες αλλαγές προσώπων να υπάρχουν αναγκαστικά σε σχέση με την αρχική κλήση.

Οι Νάσος Μπαζίνας και Αλέξανδρος Νικολαΐδης έμειναν έξω λόγω προβλημάτων τραυματισμού που αντιμετωπίζουν και κλήθηκαν και ήταν παρόντες από σήμερα οι Νίκος Περσίδης, Νίκος Δίπλαρος και Νίκος Τουλιάτος.

Στη σημερινή προπόνηση συμμετείχαν ακόμα οι, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Χουγκάζ, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ και Νίκος Πλώτας».