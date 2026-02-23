Η ΑΕΚ έχει φτιάξει την άμυνα της τους τελευταίους μήνες και θα πρέπει να επενδύσει σε αυτόν τον τομέα στα επόμενα σημαντικά ματς.

Το επόμενο ματς της ΑΕΚ είναι στις 7 Μάρτη, τότε που θα υποδεχθεί τον Προμηθέα στη SUNEL Arena. Σίγουρα δεν είναι και το πιο εύκολο να μένεις χωρίς επίσημη υποχρέωση για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά υπάρχουν μπροστά και τα ματς των Εθνικών ομάδων πριν την επιστροφή στη δράση.

Η Ένωση έτρεχε ένα σερί 12 νικών σε όλες τις διοργανώσεις και ήταν η δεύτερη πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη πίσω από τη Φενέρ πριν έρθει η ήττα από τον Ολυμπιακό στον προημιτελικό του Κυπέλλου. Σε μια αναμέτρηση που αγωνίστηκε δίχως point guard, αφού έλειπαν οι Φλιώνης, Λεκαβίτσιους και Κατσίβελης.

Το Gazzetta στέκεται στο κομμάτι της άμυνας που ήταν κομβικό για να τρέξει η ΑΕΚ το σπουδαίο σερί και την προσήλωση που απαιτείται σε αυτόν τον τομέα και στη συνέχεια της σεζόν.

Ένα σερί με μπόλικη δουλειά και άμυνα

Το σερί 12 νικών της ΑΕΚ φέρει την υπογραφή της σπουδαίας δουλειάς της άμυνας και των παικτών. Δεν θα μπορούσε να έχει έρθει αν η Ένωση δεν ήταν προσηλωμένη στην άμυνα της στα περισσότερα ματς.

Η Βασίλισσα είναι μια ομάδα με επιθετική ποιότητα (Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Γκρέι), ωστόσο η αμυντική της λειτουργεία ήταν κομβική το τελευταίο διάστημα.

Στα 8 από τα 12 ματς του σερί της, δέχθηκε κάτω 76 και κάτω πόντους από τον αντίπαλο, κάτι που της έκανε πιο εύκολο το έργο. Επιπλέον σε μόλις δύο από αυτά τα 12 ματς της είχε παθητικό 86+. Το πέτυχε ο Προμηθέας που είχε 86 πόντους και η Τόφας που έβαλε 90. Οι Τούρκοι ήταν εκείνοι που δυσκόλεψουν περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα την ΑΕΚ, ωστόσο η ομάδα του Σάκοτα έδειξε χαρακτήρα και επικράτησε με 93-90 στην παράταση μέσα στην Τουρκία.

Η Ένωση πρέπει να... χτίσει πάνω στην άμυνα και με αφορμή τα ματς που έρχονται και είναι κρίσιμα, ειδικά για την πρωτιά του ομίλου στο BCL. Η ΑΕΚ έχει μπροστά της εντός έδρας ματς με Τόφας και εκτός με Άλμπα, θέλοντας να πάρει το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs του BCL. Η άμυνα θα παίξει σημαντικό ρόλο και στις δύο αναμετρήσεις.

Επίσης η ομάδα του Σάκοτα θα συνεχίσει τη μάχη της στο πρωτάθλημα και να για να κλειδώσει την τρίτη θέση στη regular season ενόψει των playoffs. Το διπλό στην έδρα του ΠΑΟΚ άυξησε αρκετά τις πιθανότητες της.