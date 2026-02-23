Σπανούλης: «Είπα στους παίκτες μου είτε συγκεντρωνόμαστε ή φεύγω»

Ο Βασίλης Σπανούλης αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να αφυπνίσει τους παίκτες τους στη Μονακό, που είχαν χάσει τον στόχο τους.

H Mονακό επικράτησε με 103-79 της Λε Μαν στον τελικό του Leaders Cup και έτσι o Βασίλης Σπανούλης πανηγύρισε τον δεύτερο τίτλο του ως προπονητής.

Ωστόσο, στο επίκεντρο βρέθηκαν τα οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Μονεγάσκοι που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και τη συγκέντρωση των παικτών στους στόχους της ομάδας, κάτι το οποίο έθιξε και ο Λαρισαίος τεχνικός.

Αναλυτικά

«Μετά από έναν μήνα στον οποίο συνέβησαν πολλά εκτός παρκέ, είπα στους παίκτες μου: είτε ξανασυγκεντρωνόμαστε στο μπάσκετ είτε πρέπει να φύγω. Έπρεπε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ήταν αδύνατο να προπονήσω αν το μυαλό μας δεν ήταν στο παιχνίδι.

Τους έβλεπα να μην το απολαμβάνουν πια, να μην ακούν αυτά που προσπαθούσα να περάσω… Δεν είχε νόημα να δουλεύουμε έτσι. Τους είπα να επιστρέψουμε στο μπάσκετ και να μείνουμε ενωμένοι, στα εύκολα και στα δύσκολα. Ήταν η μόνη λύση».

Αναφορικά με το εάν σκέφτηκε πραγματικά να φύγει: «Όχι, να παραιτηθώ όχι. Η ζωή με έχει μάθει ότι θα είμαι ο τελευταίος που θα εγκαταλείψει το καράβι αν βουλιάξει. Ήθελα όμως να είμαι ειλικρινής μαζί τους.

Είναι μια εξαιρετική ομάδα, σπουδαίοι παίκτες με δυνατές προσωπικότητες. Είναι δύσκολο να προχωρήσεις με τέτοια ζητήματα και δεν μπορούσα να συνεχίσω έτσι. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε στο μπάσκετ, και συμφωνήσαμε όλοι».

«Τους είπα ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Το μυαλό μας ήταν παντού. Το έλεγα και για το καλό τους. Όταν προπονώ μια ομάδα, είναι σαν οικογένειά μου, σαν παιδιά μου. Δεν μου άρεσε να τους βλέπω έτσι. Δεν το άξιζαν. Είναι επαγγελματίες, δουλεύουν κάθε μέρα για να δώσουν το 100%. Δεν φταίνε αυτοί για όσα συνέβαιναν.

Δώσαμε υπόσχεση ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αξίζουν αυτό το τρόπαιο και να βρίσκονται στην κορυφή της Ευρώπης. Θέλω το καλύτερο για αυτούς και να ολοκληρώσουμε τη δουλειά όσο καλύτερα γίνεται».