Νοκ άουτ ο Ντούμπλιεβιτς κόντρα στην Ελλάδα – κατέληξε σε νατουραλιζέ το Μαυροβούνιο

Η Εθνική Μαυροβουνίου συγκεντρώθηκε τη Δευτέρα 23/2 στην Ποντγκόριτσα, ξεκινώντας την προετοιμασία για τις δύο αναμετρήσεις με την Ελλάδα στο πλαίσιο των προκριματικών του FIBA World Cup 2027.

Το Μαυροβούνιο ξεκίνησε την προετοιμασία του για τους δύο αγώνες απέναντι στην Ελλάδα για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027 και ο ομοσπονδιακός προπονητής, Αντρέι Ζάκελ, δεν υπολογίζει στον Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς.

Ο 34χρονος ψηλός της Σαραγόσα, ο οποίος φέτος μετρά 7.1 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 14 συμμετοχές στην ισπανική λίγκα, τέθηκε νοκ άουτ, καθώς υπέστη υποτροπή στον τραυματισμό του στο χέρι. Ο ίδιος, πάντως, έχει εκφράσει την πρόθεσή του να ενισχύσει την εθνική ομάδα της πατρίδας του στο καλοκαιρινό «παράθυρο», εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά.

Στην αποστολή της Εθνικής Μαυροβουνίου επιστρέφει, έπειτα από επτά χρόνια, ο Ντέρεκ Νίνταμ, ο οποίος καταλαμβάνει τη θέση του νατουραλιζέ, καθώς ο Κέντρικ Πέρι δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην κλήση για τους αγώνες με την Ελλάδα λόγω προσωπικών υποχρεώσεων, ενώ και ο Κάιλ Όλμαν ζήτησε χρόνο για ξεκούραση και αποκατάσταση μικροτραυματισμών.

Μετά από έναν χρόνο επανέρχεται και ο Πέταρ Πόποβιτς, που είχε απουσιάσει από το πρώτο «παράθυρο» λόγω τραυματισμού, όπως και ο Ίγκορ Ντρόμπνιακ, ενώ επιστρέφει επίσης ο Ντίνο Ράντοντσιτς.

«Πρέπει να λειτουργήσουμε ως πραγματική ομάδα, καθώς ο χρόνος προετοιμασίας είναι περιορισμένος και αντιμετωπίζουμε το φαβορί του ομίλου. Θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον διαθέσιμο χρόνο, προκειμένου να παρουσιάσουμε ανταγωνιστικό πρόσωπο» εξήγησε ο Αντρέι Ζάκελ.

Το Μαυροβούνιο θα πραγματοποιήσει τρεις προπονήσεις στην Ποντγκόριτσα πριν αναχωρήσει το πρωί της Τετάρτης 25/2 για την Αθήνα. Ο πρώτος από τους δύο αγώνες θα διεξαχθεί στις 27 Φεβρουαρίου στη Sunel Arena, ενώ στις 2 Μαρτίου γηπεδούχος θα είναι η ομάδα του Μαυροβουνίου.