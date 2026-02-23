Αντετοκούνμπο: NBA Insider δίνει νέα διάσταση στο μέλλον του - Στο κάδρο οι Νετς
Η συζήτηση γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο μπορεί να κόπασε μετά το trade deadline της 5ης Φεβρουαρίου, όμως το καλοκαίρι προμηνύεται «καυτό» για τον Έλληνα σταρ των Μπακς.
Σύμφωνα με τον NBA insider, Τζέικ Φίσερ, του «The Stein Line», ολοένα και περισσότερες... φωνές μέσα στη λίγκα εκτιμούν ότι ο δύο φορές MVP δύσκολα θα παραμείνει στάσιμος στο Μιλγουόκι, αν παρουσιαστεί ευκαιρία να ενταχθεί σε μια ομάδα διεκδικήτρια του τίτλου.
Όπως σημειώνει ο Φίσερ, αρκετές ομάδες που στοχεύουν στο πρωτάθλημα θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία και πιο δυνατά πακέτα ανταλλαγής το καλοκαίρι, σε σχέση με όσα μπορούσαν να προσφέρουν πριν την προθεσμία του Φεβρουαρίου κάτι που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να στηθεί μια συμφωνία αντάξια του επιπέδου του Γιάννη και να ταράξει τα... νερά στην κορυφαία λίγκα.
Στο κάδρο των μνηστήρων, οι Μπρούκλιν Νετς εμφανίζονται ως ένας από τους πιο «ζεστούς» ενδιαφερόμενους και διεκδικητές. Πηγές από τις ΗΠΑ αναφέρουν ότι το Μπρούκλιν θα μπορούσε να δομήσει πρόταση γύρω από τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, συνοδεύοντάς την με πολύτιμα picks, ή ακόμη και να παρουσιάσει εναλλακτικό σενάριο που θα κρατά τον Πόρτερ στο ρόστερ αλλά θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Μιλγουόκι.
Μένει να φανεί πως θα κινηθούν οι ομάδες γύρω από τον «Greek Freak» το καλοκαίρι.
