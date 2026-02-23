Α1 Γυναικών: Ρόνσιεκ MVP της 21ης αγωνιστικής, MVP Next Gen η Δαμουλάκη
Η Έμα Ρόνσιεκ του Πανσερραϊκού αναδείχθηκε πολυτιμότερη παίκτρια της 21ης αγωνιστικής στην Α1 Γυναικών, ενώ το βραβείο MVP Next Gen κατέληξε στη Γεωργία Δαμουλάκη της Ιωνίας.
Για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν η Ρόνσιεκ παίρνει τον τίτλο της MVP, καθώς είχε προηγηθεί η 12η αγωνιστική. Η Αμερικανίδα ήταν καθοριστική στη νίκη του Πανσερραϊκού με 76-67 απέναντι στην Ανόρθωση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 35 πόντους, 7 ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα μπλοκ και 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 32’55’’ συμμετοχής.
Από την πλευρά της, η Γεωργία Δαμουλάκη κατέκτησε για τρίτη φορά φέτος τη διάκριση της MVP Next Gen. Στην αναμέτρηση της Ιωνίας με τον ΠΑΟΚ (ήττα με 95-83) είχε 9 πόντους, 6 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα και 21 βαθμούς αξιολόγησης σε 33’45’’ στο παρκέ.
Οι «διπλές» της αγωνιστικής
Κάρτερ (Παναθλητικός): 16 πόντοι, 12 ριμπάουντ
Ράιαν (Πρωτέας Βούλας): 16 πόντοι, 10 ριμπάουντ
Κλαρκ (Ιωνία): 12 πόντοι,12 ριμπάουντ
Οι κορυφαίες των αριθμών
Πόντοι
Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 420
Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 387
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 383
Ρόνσιεκ (Πανσερραϊκός) 331
Μέιμπρεϊ (ΠΑΟΚ) 330
Ριμπάουντς
Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 238
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 196
Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 187
Κλαρκ (Ιωνία) 182
Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 153
Ασίστ
Μπέκι (Πανσερραϊκός) 141
Κολλάτου (Ολυμπιακός) 112
Σακελλαρίου (Πρωτέας Βούλας) 97
Γκίλντεϊ (Αμύντας) 94
Βιντσιλαίου (ΠΑΟΚ) 88
Κλεψίματα
Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 53
Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 42
Μανίς (ΠΑΟΚ) 38
Κλαρκ (Ιωνία) 37
Κάρτερ (Παναθλητικός) 33
Κοψίματα
Πρινς (Παναθηναϊκός) 33
Κουτσουνούρη (Ανόρθωση Βόλου) 23
Μπέι (Αμύντας) 20
Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 16
Μανίς (ΠΑΟΚ) 15
Οικονομία
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 438
Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 410
Πρινς (Παναθηναϊκός) 405
Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 374
Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 355
* Να σημειωθεί ότι η διάκριση MVP Next Gen αφορά αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά και έχουν δυνατότητα να παίξουν στην Εθνική Ομάδα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.