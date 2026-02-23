Η Έμα Ρόνσιεκ οδήγησε τον Πανσερραϊκό στη νίκη επί της Ανόρθωσης και αναδείχθηκε MVP της 21ης αγωνιστικής στην Α1 Γυναικών, με τη Γεωργία Δαμουλάκη της Ιωνίας να κατακτά για τρίτη φορά φέτος το βραβείο MVP Next Gen.

Η Έμα Ρόνσιεκ του Πανσερραϊκού αναδείχθηκε πολυτιμότερη παίκτρια της 21ης αγωνιστικής στην Α1 Γυναικών, ενώ το βραβείο MVP Next Gen κατέληξε στη Γεωργία Δαμουλάκη της Ιωνίας.

Για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν η Ρόνσιεκ παίρνει τον τίτλο της MVP, καθώς είχε προηγηθεί η 12η αγωνιστική. Η Αμερικανίδα ήταν καθοριστική στη νίκη του Πανσερραϊκού με 76-67 απέναντι στην Ανόρθωση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 35 πόντους, 7 ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα μπλοκ και 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 32’55’’ συμμετοχής.

Από την πλευρά της, η Γεωργία Δαμουλάκη κατέκτησε για τρίτη φορά φέτος τη διάκριση της MVP Next Gen. Στην αναμέτρηση της Ιωνίας με τον ΠΑΟΚ (ήττα με 95-83) είχε 9 πόντους, 6 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα και 21 βαθμούς αξιολόγησης σε 33’45’’ στο παρκέ.

Οι «διπλές» της αγωνιστικής

Κάρτερ (Παναθλητικός): 16 πόντοι, 12 ριμπάουντ

Ράιαν (Πρωτέας Βούλας): 16 πόντοι, 10 ριμπάουντ

Κλαρκ (Ιωνία): 12 πόντοι,12 ριμπάουντ

Οι κορυφαίες των αριθμών

Πόντοι

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 420

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 387

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 383

Ρόνσιεκ (Πανσερραϊκός) 331

Μέιμπρεϊ (ΠΑΟΚ) 330

Ριμπάουντς

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 238

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 196

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 187

Κλαρκ (Ιωνία) 182

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 153

Ασίστ

Μπέκι (Πανσερραϊκός) 141

Κολλάτου (Ολυμπιακός) 112

Σακελλαρίου (Πρωτέας Βούλας) 97

Γκίλντεϊ (Αμύντας) 94

Βιντσιλαίου (ΠΑΟΚ) 88

Κλεψίματα

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 53

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 42

Μανίς (ΠΑΟΚ) 38

Κλαρκ (Ιωνία) 37

Κάρτερ (Παναθλητικός) 33

Κοψίματα

Πρινς (Παναθηναϊκός) 33

Κουτσουνούρη (Ανόρθωση Βόλου) 23

Μπέι (Αμύντας) 20

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 16

Μανίς (ΠΑΟΚ) 15

Οικονομία

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 438

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 410

Πρινς (Παναθηναϊκός) 405

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 374

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 355

* Να σημειωθεί ότι η διάκριση MVP Next Gen αφορά αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά και έχουν δυνατότητα να παίξουν στην Εθνική Ομάδα.