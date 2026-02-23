Ο Κέβιν Ντουράντ επιβεβαίωσε τη διαθεσιμότητά του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, διεκδικώντας το πέμπτο χρυσό μετάλλιο στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση του πλανήτη.

Ο Κέβιν Ντουράντ έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο με την Team USA στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου (2012), του Ρίο ντε Τζανέιρο (2016), του Τόκιο (2020) και του Παρισιού (2024). Πλέον, θα διεκδικήσει το πέμπτο χρυσό στο Λος Άντζελες, δηλώνοντας διαθέσιμος για τη διοργάνωση του 2028!

«Δεν είπα ότι δεν θα αγωνιστώ. Ο ΛεΜπρόν είπε ότι δεν θα παίξει. Αυτό δεν το ακούσατε από εμένα ή από τον Στεφ», δήλωσε ο Ντουράντ σε σχετική ερώτηση στο ESPN.

Ο 37χρονος φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς είναι ο πρώτος σκόρερ της Team USA στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Το 2024 έγινε ο πρώτος άνδρας αθλητής που κατακτά τέσσερα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια σε ομαδικό άθλημα.