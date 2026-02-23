Noύρκιτς: Οff για το υπόλοιπο της σεζόν στο ΝΒΑ και μετά free agent
Σημαντική απώλεια για τους Τζαζ. Ο Γιουσούφ Νούρκιτς θα υποβληθεί σε επέμβαση στη μύτη του, κάτι που τον κρατήσει εκτός δράσης μέχρι το τέλος της σεζόν.
Ο Βόσνιος σέντερ το καλοκαίρι θα ψάξει τον νέο σταθμό της καριέρας του, αφού θα είναι free agent, καθώς ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του με τους Μορμόνους. Έδωσε σημαντικές λύσεις στη χώρα του στο πρόσφατο Eurobasket.
Έχοντας πατήσει τα 31 του χρόνια, φέτος μέτρησε 10.9 πόντους, 10.4 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ με τη φανέλα των Τζαζ. οι οποίοι για άλλη μια σεζόν δεν μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση στα playoffs της Δύσης. Τα καλύτερα του χρόνια στο ΝΒΑ τα πέρασε δίχως αμφιβολία στο Πόρτλαντ.
Οι Τζαζ στέκονται άτυχοι γιατί χάνουν για το υπόλοιπο της σεζόν ακόμα έναν παίκτη που καλύπτει τη θέση του σέντερ, μετά τους Κέσλερ και Τζάκσον.
BREAKING: Jazz center Jusuf Nurkić will undergo a surgical procedure on his nose that will sideline him for the remainder of the season, per @ChrisBHaynes. pic.twitter.com/Ep65NIuMk8— Yahoo Sports (@YahooSports) February 23, 2026
