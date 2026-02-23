Η ποινή αποκλεισμού που κουβαλούσε τα τελευταία χρόνια ο Ομέρ Γιούρτσεβεν στο τουρκικό πρωτάθλημα άλλαξε κατόπιν αιτήματός του.

Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δήλωσε τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο ελληνικό του ρόστερ, παίρνοντας τη θέση του Ομέρ Γιούρτσεβεν στην οκτάδα των ξένων, ο Τούρκος σέντερ άρχισε να μετρά αντίστροφα για την αποχώρησή του από τους Κυπελλούχους Ελλάδας.

Όπως όλα δείχνουν, ο Γιούρτσεβεν αναμένεται να αποχωρήσει άμεσα από τους «πράσινους», καθώς στο συμβόλαιό του υπάρχει opt-out έως το τέλος Φεβρουαρίου. Μάλιστα, η τελευταία κίνηση του Γιούρτσεβεν δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση.

Όταν αγωνιζόταν στο NCAA με το Georgetown, ο 28χρονος σέντερ δεν είχε ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα της πατρίδας του και τιμωρήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της Τουρκικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης με αποκλεισμό οκτώ αγωνιστικών από το τουρκικό πρωτάθλημα.

Ωστόσο, ο ίδιος αιτήθηκε επανεξέταση. Η Πειθαρχική Επιτροπή επανεξέτασε την υπόθεση κατόπιν αιτήματός του και μετέτρεψε την ποινή του σε απλή επίπληξη. Έτσι, ο Γιούρτσεβεν, του οποίου η αποχώρηση από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται στο προσκήνιο, δεν θα εκτίσει καμία ποινή σε περίπτωση που μετακινηθεί στην τουρκική λίγκα.