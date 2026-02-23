Οι Μαχητές έσπασαν το νικηφόρο σερί της ΑΓΕΧ στα Πεύκα

Οι Μαχητές Πειραματικό επικράτησαν της ΑΓΕΧ με 85-73, στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 23η αγωνιστική της Elite League.

Οι Μαχητές Πειραματικό πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη μετά τις 10 Ιανουαρίου, αφού επιβλήθηκαν της ΑΓΕΧ με 85-73, στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 23η αγωνιστική της Elite League. Έτσι, η ομάδα των Πεύκων ανέβηκε στο 8-14, ενώ οι φιλοξενούμενοι υποχώρησαν στο 14-8, βλέποντας το αήττητο σερί τεσσάρων αγώνων να σταματά.

Διαιτητές: Χατζημπαλίδης-Τούσης-Τοπαλίδης (Παραλυκίδης)

Δεκάλεπτα: 22-12, 37-32, 61-58, 85-73

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Κωνσταντινίδης 8 (1), Μπανκς 5 (1), Πουρλίδας 5 (1), Κατσαμούρης 10, Νώτης 26, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 5, Καλαϊτζίδης 5 (1), Ντούμπαρ 10 (1), Κομνιανίδης 9 (2)

ΑΓΕΧ (Κουρής): Μπράιαντ 9 (1), Παπαρέγκας 3 (1), Μελισσαράτος 14, Γερομιχαλός 19 (2), Μιχαήλ, Χάμιλτον, Νέσης 9 (1), Μητσιμπόνας, Κανονίδης 12 (2), Σάμαρτζιτς 4, Ζερβός 3 (1)

Αποτελέσματα-23η αγωνιστική

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Βίκος Ιωαννίνων-Μεγαρίδα 77-86

Πρωτέας Βούλας-Δάφνη 81-60

Αιγάλεω-Ψυχικό 68-75

Παπάγου-Δόξα Λευκάδας 64-72

Λαύριο-Κόροιβος Αμαλιάδας 67-65

Πανερυθραϊκός-Νίκη Βόλου 114-71

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Μαχητές Πειραματικό-ΑΓΕΧ 85-73

Ρεπό: Σοφάδες

Κατάταξη

Δόξα Λευκάδας 17-4 Βίκος Ιωαννίνων 16-6 Πρωτέας Βούλας 16-6 ΑΓΕΧ 14-8 Παπάγου 13-9 Λαύριο 13-9 Μεγαρίδα 13-8 Πανερυθραϊκός 11-10 Ψυχικό 11-10 Κόροιβος 9-12 Μαχητές Πειραματικό 8-14 Δάφνη 8-13 Σοφάδες 5-16 Νίκη Βόλου 4-17 Αιγάλεω 3-19 Τρίκαλα -

Επόμενη αγωνιστική (24η, 28/2-2/3)

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

17:00 Δάφνη-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)

17:00 Σοφάδες-Βίκος Ιωαννίνων (YouTube HellenicBF)

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF)

17:00 Δόξα Λευκάδας-Λαύριο (YouTube HellenicBF)

17:00 Ψυχικό-Παπάγου (YouTube HellenicBF)

17:00 Νίκη Βόλου-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 2 Μαρτίου

18:30 Μεγαρίδα-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: ΑΓΕΧ