Οι Μαχητές έσπασαν το νικηφόρο σερί της ΑΓΕΧ στα Πεύκα

Μαχητές Πειραματικό-ΑΓΕΧ 85-73: Επιστροφή στις νίκες για την ομάδα των Πεύκων
Οι Μαχητές Πειραματικό πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη μετά τις 10 Ιανουαρίου, αφού επιβλήθηκαν της ΑΓΕΧ με 85-73, στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 23η αγωνιστική της Elite League. Έτσι, η ομάδα των Πεύκων ανέβηκε στο 8-14, ενώ οι φιλοξενούμενοι υποχώρησαν στο 14-8, βλέποντας το αήττητο σερί τεσσάρων αγώνων να σταματά.
Διαιτητές: Χατζημπαλίδης-Τούσης-Τοπαλίδης (Παραλυκίδης)
Δεκάλεπτα: 22-12, 37-32, 61-58, 85-73
Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Κωνσταντινίδης 8 (1), Μπανκς 5 (1), Πουρλίδας 5 (1), Κατσαμούρης 10, Νώτης 26, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 5, Καλαϊτζίδης 5 (1), Ντούμπαρ 10 (1), Κομνιανίδης 9 (2)
ΑΓΕΧ (Κουρής): Μπράιαντ 9 (1), Παπαρέγκας 3 (1), Μελισσαράτος 14, Γερομιχαλός 19 (2), Μιχαήλ, Χάμιλτον, Νέσης 9 (1), Μητσιμπόνας, Κανονίδης 12 (2), Σάμαρτζιτς 4, Ζερβός 3 (1)
Αποτελέσματα-23η αγωνιστική
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Βίκος Ιωαννίνων-Μεγαρίδα 77-86
Πρωτέας Βούλας-Δάφνη 81-60
Αιγάλεω-Ψυχικό 68-75
Παπάγου-Δόξα Λευκάδας 64-72
Λαύριο-Κόροιβος Αμαλιάδας 67-65
Πανερυθραϊκός-Νίκη Βόλου 114-71
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου
Μαχητές Πειραματικό-ΑΓΕΧ 85-73
Ρεπό: Σοφάδες
Κατάταξη
- Δόξα Λευκάδας 17-4
- Βίκος Ιωαννίνων 16-6
- Πρωτέας Βούλας 16-6
- ΑΓΕΧ 14-8
- Παπάγου 13-9
- Λαύριο 13-9
- Μεγαρίδα 13-8
- Πανερυθραϊκός 11-10
- Ψυχικό 11-10
- Κόροιβος 9-12
- Μαχητές Πειραματικό 8-14
- Δάφνη 8-13
- Σοφάδες 5-16
- Νίκη Βόλου 4-17
- Αιγάλεω 3-19
- Τρίκαλα -
Επόμενη αγωνιστική (24η, 28/2-2/3)
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου
- 17:00 Δάφνη-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Σοφάδες-Βίκος Ιωαννίνων (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Δόξα Λευκάδας-Λαύριο (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Ψυχικό-Παπάγου (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Νίκη Βόλου-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)
Δευτέρα 2 Μαρτίου
- 18:30 Μεγαρίδα-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ρεπό: ΑΓΕΧ
