Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το Κύπελλο και ετοιμάζεται για την συνέχεια της σεζόν, καθώς το πρόγραμμα δεν του επιτρέπει να σκεφτεί περισσότερο τον χαμένο τελικό.

Ο Ολυμπιακός είναι αναγκασμένος να κοιτάξει άμεσα την επόμενη ημέρα του και να αφήσει πίσω του το Κύπελλο Ελλάδας, στο οποίο, όπως γράψαμε, έμοιαζε σα να μην κατέβηκε να παίξει τον τελικό.

Οι Πειραιώτες επέστρεψαν στη βάση τους και ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα τους. Σε αυτό βέβαια βοηθάει και το πρόγραμμα, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ταξιδεύουν για το Κάουνας την Τρίτη (24/2) προκειμένου να αντιμετωπίσουν την Τετάρτη την Ζάλγκιρις.

Οι τραυματίες είναι μια άλλη ιστορία. Ο Σάσα Βεζένκοβ χτύπησε στη μέση και πόνεσε, όμως δεν πρόκειται για κάποιον σοβαρό τραυματισμό. Έτσι, εκτός εάν οι εξετάσεις δείξουν κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που διέγνωσε το επιτελείο του Ολυμπιακού.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς φάνηκε πως είναι καλά, πατώντας γερά στα πόδια του. Το έδειξε και με τις μονομαχίες που κέρδισε και με τα καρφώματα που έκανε, τα οποία απαιτούσαν γερό πάτημα.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έδειξε πως με τον κηδεμόνα μπορεί να παίξει, όμως δεν υπάρχει ξεκάθαρη απόφαση για το αν θα παίξει στο Κάουνας. Αυτό θα κριθεί και από τον πόνο που αισθάνεται ο ίδιος.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν, αφήνει πίσω μια διοργάνωση στην οποία είχε έναν τραυματία σε κάθε παιχνίδι και ρίχνεται αμέσως στη δουλειά, προκειμένου να κλείσει τη σεζόν με τον τρόπο που πρέπει. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως ο Ολυμπιακός έχει ακόμη δύο τίτλους που διεκδικεί, οπότε δεν έχει το περιθώριο να σκεφτεί περισσότερο τον χαμένο τελικό του Ηρακλείο, αλλά επιβάλλεται να κοιτάξει την επόμενη ημέρα του.

Μέσα σε όλα μην ξεχνάμε πως στον Ολυμπιακό έχουν το μυαλό τους και στο ΣΕΦ, το οποίο προχωράει με γοργούς ρυθμούς. Δεν γίνεται λοιπόν, όσο ο Ολυμπιακός σχεδιάζει το νέο του σπίτι, να σκέφτεται έναν χαμένο τίτλο...



