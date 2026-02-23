O Tαϊρίς Μάξεϊ έκλεψε την παράσταση στο ματς των Σίξερς με τη Μινεσότα.

Οι Σίξερς ήταν εντυπωσιακοί στην έδρα των Τίμπεργουλβς και τους διέλυσαν με 135-108 για το ΝΒΑ. Πρωταγωνιστής σε άλλο ένα ματς ο ηγέτης τους. Ο Ταϊρίς Μάξεϊ τελείωσε την αναμέτρηση με 39 πόντους και 8 ασίστ σε ένα τρελό show.

Mάλιστα ήταν εκείνος που χάρισε και τη φάση της αναμέτρησης. Πήρε φόρα, πάτησε γερά και έκανε πόστερ τον Άντονι Έντουαρντς. Στη συνέχεια έμεινε για λίγο να τον κοιτάζει και του την... είπε.

Trash talking σε έναν παίκτη που φημίζεται για αντίστοιχες μεθόδους με σκοπό να μπαίνει στο μυαλό των παικτών του. Δύο παίκτες που θα μαγεύουν στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη για πολλά χρόνια ακόμα.