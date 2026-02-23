Σε μόλις 2,5 χρόνια στην άκρη του πάγκου της Φενέρμπαχτσε, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχει γράψει ιστορία με 7 τίτλους, καταξιωμένος στη EuroLeague, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη σήμερα.

Σε λιγότερο από τρία χρόνια στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχει καταφέρει να γράψει τη δική του ιστορία. Η πιο πρόσφατη επιτυχία φυσικά είναι εκείνη της κατάκτησης του φετινού Κυπέλλου της Τουρκίας απέναντι στην Αναντολού Εφές με τον Σάρας να προσθέτει ακόμα ένα τρόπαιο στην πλούσια τροπαιοθήκη του ως προπονητής.

Ο Λιθουανός τεχνικός έχει στο παλμαρέ του μέσα σε αυτά τα 2.5 χρόνια 7 τίτλους με την τουρκική ομάδα έχοντας στερηθεί μόλις δύο. Το Τουρκικό Σούπερ Καπ του 2024 από την Εφές και την EuroLeague του 2024 από τον Παναθηναϊκό.

Η αποτυχημένη θητεία στην Μπαρτσελόνα δεν τον φόβισε, αντικατέστησε τον Δημήτρη Ιτούδη τον Δεκέμβριο του 2023 μεσούσης της σεζόν και αποδέχτηκε την πρόκληση. Από ομάδα στα όρια των play-ins τη συμμάζεψε και την οδήγησε στα play offs, όπου προκρίθηκε στο Game 5 κοντρα στη Μονακό εκτός έδρας (η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει στην ιστορία) κι από εκεί στο Final Four του Βερολίνου, κάτι που είχε να καταφέρει η Φενέρ πέντε χρόνια από «Ομπράντοβιτς» εποχή.

Από την πρώτη στιγμή πέρασε την ταυτότητα και την φιλοσοφία του στην ομάδα, εμπνέοντας τους παίκτες να ακολουθήσουν την ένταση και το πλάνο του. Η φετινή σεζόν είναι η απόλυτη επιβεβαίωση. H oμάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague αγκαλιά με το πλεονέκτημα έδρας και με το βλέμμα σε ακόμη ένα Final Four. Αυτό μάλιστα, παρά τις απώλειες των ηγετικών μορφών της, όπως ο MVP του περσινού Final Four, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, που επέστρεψε στο ΝΒΑ και έπειτα δεν ευοδότησαν οι συνθήκες για το comeback στη Φενέρμπαχτσε όταν άνοιξε ξανά ο δρόμος της Ευρώπης, αλλά και ο Μάρκο Γκούντουριτς που είχε συνδέσει το όνομά του με την ομάδα και ακολούθησε τον δρόμο προς την Αρμάνι Μιλάνο μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου.

Η κατάκτηση της EuroLeague το 2025 στο Άμπου Ντάμπι αποτέλεσε το προσωπικό στοίχημα του Γιασικεβίτσιους. Στην έκτη του συμμετοχή σε Final Four, και πέμπτη συνεχόμενη από το 2021, ο Λιθουανός έγινε μόλις ο τέταρτος στην ιστορία που κατακτά τον τίτλο στην κορυφαία διοργάνωση τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, μπαίνοντας δίπλα σε θρύλους όπως οι Άρμενακ Μισάκοβιτς, Λόλο Σάινθ και Σβέτισλαβ Πέσιτς. Να τονιστεί ότι εκείνη τη σεζόν έλαβε και το βραβείο του κορυφαίου προπονητή της EuroLeague (2025).

Ακόμα και στα προηγούμενα Final Four που δεν στέφθηκαν με επιτυχία εκείνος άφησε το στίγμα του με κάθε βήμα να δείχνει την ικανότητά του να προσαρμόζεται και να μαθαίνει. Το σημαντικότερο είναι ότι ο Γιασικεβίτσιους έχει χτίσει τη Φενέρ χωρίς να βασίζεται μόνο σε μεγάλα ονόματα ή τεράστια μπάτζετ. Τη φετινή σεζόν, η ομάδα του κόστισε περίπου 16 εκατ. ευρώ, πολύ χαμηλότερα από αρκετές άλλες ομάδες μένοντας μακριά από την πρώτη πεντάδα με τα ακριβότερα μπάτζετ. Παρ' όλα αυτά η τουρκική ομάδα πρωταγωνιστεί στην κορυφή της βαθμολογίας χωρίς να έχει όλα τα εφόδια της περσινής άκρως επιτυχημένης σεζόν αποτελώντας για πολλούς μία ευχάριστη έκπληξη. Αυτή η ικανότητα υπυ Γιασικεβίτσιους να... παράγει μεγάλες επιτυχίες με περιορισμένους πόρους είναι που τον ξεχωρίζει από όλους τους υπόλοιπους στην Ευρώπη σήμερα.

Πέρυσι, η Φενέρμπαχτσε πραγματοποίησε μία ονειρεμένη χρονιά κατακτώντας το triple crown με την EuroLeague και το νταμπλ στην Τουρκία. Πρόπερυσι πάλι έκανε το double. Επτά τίτλοι σε 2.5 χρόνια μόνο τυχαίοι δεν μπορεί να είναι για έναν προπονητή που τώρα δίνει τα διαπιστευτήριά του κι έχει να κουβαλήσει και την επιτυχία που έχει καρπωθεί ως παίκτης όλα αυτά τα χρόνια.

Οι τίτλοι και οι διακρίσεις του, τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, τον τοποθετούν ανάμεσα στους κορυφαίους στην ιστορία της EuroLeague. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχει ανανεώσει τη συνεργασία του με την Φενέρμπαχτσε την ομάδα με την οποία γεύτηκε τις μεγαλύτερες προπονητικές επιτυχίες του μέχρι τις επόμενες. Εξάλλου η ικανότητα να διαμορφώνει ομάδες, νοοτροπίες, να επιβάλλει το στιλ του και να εμπνέει τους παίκτες του είναι κάτι που ανήκει μόνο σε εκείνον και θα το κουβαλάει.