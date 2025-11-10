Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Ο ένας «βρίσκει» τον guard που ήθελε και ο άλλος ακόμη τον «ψάχνει»...

Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει τα πεπραγμένα της 6ης αγωνιστικής στην Stoiximan GBL. Το πολλά υποσχόμενο ντεμπούτο του Κίναν Έβανς, τα προπονητικά και διοικητικά μηνύματα προς στους παίκτες των «πρασίνων», η ασταμάτητη πορεία του ΠΑΟΚ και η συνεχιζόμενη «βύθιση» του Πανιωνίου.

Συμπληρώσαμε αισίως το 1/4 της διαδρομής στην regular season του πρωταθλήματος και αν σε κάτι θεωρώ ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, είναι στο ότι από την αφετηρία μέχρι και την 6η αγωνιστική, δεν έχει υπάρξει ένα αγωνιστικά αδιάφορο Σαββατοκύριακο στα γήπεδα της Α1 Κατηγορίας.

Σύμφωνοι κανένας εκ των «αιωνίων αντιπάλων» δεν έχει χάσει παιχνίδι (πλην του μεταξύ τους ντέρμπι στο οποίο νίκησε ο Ολυμπιακός), ούτε καν έχει κινδυνεύσει, ωστόσο, αν εξαιρέσουμε τους δύο μόνιμους διεκδικητές του τίτλου, οι αποστάσεις ανάμεσα σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες δείχνουν πολύ μικρές!

Με μοναδική παραφωνία έως τώρα, την πολύ κατώτερη των προσδοκιών πορεία του Πανιωνίου, ο οποίος μπήκε στην σεζόν με αξιώσεις διάκρισης που έφταναν μέχρι και την είσοδο στην 4άδα και πλέον είναι αναγκασμένος να εστιάσει όλες τις προσπάθειές του στην αποφυγή του υποβιβασμού.

Ας τα πάρουμε, όμως, με την σειρά, αρχίζοντας από τον πρωτοπόρο στην βαθμολογία, που μετά από πέντε εβδομάδες στην εγχώρια αγωνιστική δράση, απολαμβάνει την πολυτέλεια του «λευκού» απουσιολόγιου!

Ολυμπιακός: 6/6 με «γλυκό» από τον Έβανς!

Στο Στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας», τα όλα τα φώτα ήταν στραμμένα στον παίκτη που απέκτησαν οι Πειραιώτες πριν από ενάμιση χρόνο, τηρώντας την συμφωνία που είχαν κάνει μαζί του πριν τραυματιστεί και τεθεί νοκ άουτ για όλη την περυσινή χρονιά, αλλά και για τον πρώτο 1,5 μήνα της εφετινής.

Ο λόγος για τον Κίναν Έβανς (19π. & 5ασ. με 5/6 σουτ σε 19’), ο οποίος για τα δεδομένα της εποχής και σε πείσμα της γκρίνιας από την εξέδρα και της πίεσης από τα media, έτυχε πρωτόγνωρης εμπιστοσύνης από τον «ερυθρόλευκο» οργανισμό και τον Γιώργο Μπαρτζώκα και με το «καλησπέρα» άρχισε να ανταποδίδει για την στήριξη και την αναμονή.

Ο 29χρονος απόφοιτος του Τέξας Τεκ ήταν εκπληκτικός στο ντεμπούτο του και το κυριότερο έδειξε ότι δεν θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να πλησιάσει στα γνωστά του standards και να βοηθήσει έμπρακτα την ομάδα του.

Εκτιμώ δε, ότι η πνευματική και ψυχολογική ετοιμότητα στην οποία παρουσιάστηκε αποτελεί πολύ μεγαλύτερο κέρδος για τον 60χρονο Έλληνα προπονητή, απ’ ότι η σχεδόν αλάνθαστη στατιστική του!

Αν και το δείγμα είναι ακόμη μικρό και σίγουρα το επίπεδο της Stoiximan GBL είναι χαμηλότερο από την Euroleague, η εικόνα του Αμερικανού guard που αποκτήθηκε πέρυσι από τον Ζάλγκιρις, παραθέτει μία πρώτη πειστική εξήγηση για την απόφαση του Μπαρτζώκα να μην προχωρήσει στην απόκτηση άλλου παίκτη για τις θέσεις “1” και “2”.

Με τον Έβανς πλέον ενεργό, οι πρωταθλητές πλέον διαθέτουν ένα υπερπλήρες back court και αυτό πλέον μένει να δούμε, είναι πως η προσθήκη του θα αρχίσει να βελτιώνει το παιχνίδι τους και να του δίνει μία έξτρα διάσταση που τόσο πολύ έλλειπε.

Το υπόλοιπο αγωνιστικό μέρος πέρασε σε δεύτερη μοίρα και αν μπορούμε κάτι να κρατήσουμε από την 3η εφετινή «κατοστάρα» (102-82), είναι η αγωνιστική συνέπεια του Χολ (15π., 4ρ. & 3κοψ. με 6/7 σουτ) που πλέον έχει 81,2% στα δίποντα και το «ξεμπούκωμα» του Πίτερς (15π.) και του Φουρνιέ (15π. & 3ασ.).

Η Καρδίτσα δεν στάθηκε άσχημα και αν είχε λιγότερα λάθη και καλύτερη αμυντική αντίδραση στο παιχνίδι ρακέτας των γηπεδούχων, ίσως να έβαζε περισσότερη πίεση στους νικητές.

ΠΑΟΚ: Έγινε ΟΜΑΔΑ γρηγορότερα του αναμενόμενου!

Στην “Sunel Arena”, o «δικέφαλος του Βορρά» έκανε την δεύτερη εφετινή ανατροπή από διψήφια διαφορά μακριά από την Θεσσαλονίκη και φτάνοντας τις 5 διαδοχικές νίκες (και τις 8 στα τελευταία εννέα ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη), στρογγυλοκάθισε στην 2η θέση της βαθμολογίας.

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποιεί το καλύτερο ξεκίνημα της σύγχρονης ιστορίας του με MVP τον Μπεν Μουρ (20π., 10ρ. & 2κοψ.) και το πιο εντυπωσιακό στοιχείο απ’ όλα, είναι ότι με νέο προπονητή (Γιούρι Ζντοβτς) και δέκα καινούρια πρόσωπα, κατόρθωσε να βρεί πολύ γρήγορα αξιοσημείωτη ομοιογένεια, πολύ αποτελεσματική «χημεία» και σωστή κατανομή ρόλων.

Σημαντικό ρόλο έχει παίξει και η εξοικείωση που έχει με την ελληνική πραγματικότητα ο 58χρονος Σλοβένος τεχνικός με την πολύ σπουδαία καριέρα σαν παίκτης, έχοντας παίξει σε Ηρακλή (1993-1996) και Πανιώνιο (2000-2001) και καθίσει στον πάγκο του «Γηραιού» (2005-2006) και της ΑΕΚ (2015-2017).

Το «ξανθό σκυλί» έφτιαξε μία ομάδα με πολλούς πρωταγωνιστές (ο Ντίμσα είχε 15 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ) και που μετά από 6 αγώνες, είναι πρώτη στα ριμπάουντ και τις τάπες και αντιμετωπίζει όλα τα ματς με τον ίδιο τρόπο και χωρίς τον παραμικρό φόβο.

Προς επίρρωσιν των ανωτέρω, η νέα ολική επαναφορά από το -11, το επιμέρους +23 και φυσικά οι πέντε δεύτερες ευκαιρίες που εξασφάλισαν οι φιλοξενούμενοι μόνο στην 4η περίοδο (από τα συνολικά 13 επιθετική ριμπάουντ) και από τις οποίες προήλθε και το νικητήριο καλάθι του Στέφεν Μπράουν τζούνιορ (10π. & 7ασ.), ο οποίος τρύπησε την αντίπαλη άμυνα κι έφτασε στο lay up για το τελικό 78-76.

Η ΑΕΚ προδόθηκε από το έλλειμμα ενέργειας στα πρώτα 15 λεπτά του 2ου μέρους και από την μέτρια απόδοση του Μπάρτλεϊ (13π., 4ρ. & 5ασ. με 5/13 σουτ ), που έως τώρα είναι ο παίκτης που την έχει κουβαλήσει στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής.

Οι «κιτρινόμαυροι» κράτησαν χαμηλά τον ΠΑΟΚ στο πρώτο 20λεπτο, αλλά με άρρωστους όλη την εβδομάδα τους Γκρέι και Σίλβα (είχαν μαζί 31 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 κλεψίματα) και τραυματία τον Κατσίβελη, δεν μπορούσαν να έχουν διάρκεια στην αμυντική τους λειτουργία.

Η απότομη απώλεια της επαφής με το σκορ (6 λεπτά πριν το τέλος βρέθηκαν στο -12) και η υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν για να ισοφαρίσουν μέσα σε 5 λεπτά, τους στοίχισε σε δύο ριμπάουντ που έχασαν στην τελευταία κατοχή, από τα οποία και προήλθε το καλάθι που κατέγραψε την πρώτη τους εφετινή εντός έδρας ήττα.

Παναθηναϊκός: Με σφραγίδα Ναν και «μπηχτές» Αταμάν!

Στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», λίγο η καλύτερη εφετινή εμφάνιση του Κέντρικ Ναν (27π., 4ρ. & 3ασ. με 5/6 τριπ.) στο πρωτάθλημα σε συνδυασμό με την συγκέντρωση των «πρασίνων» που υπέπεσαν σε μόλις 6 λάθη και λίγο οι απουσίες των Βαν Τούμπεργκεν και Γιάνκοβιτς (οι γηπεδούχοι δεν έχουν την πολυτέλεια να παίζουν χωρίς δύο παίκτες από το rotation), δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο για κλειστό ματς.

Παρά την απουσία των σέντερ του και του Καλαϊτζάκη (στους τραυματίες προστέθηκε ο Τολιόπουλος), ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στους πόντους μέσα στο «ζωγραφιστό» και σε εκείνους από λάθη, ενώ κράτησε πολύ χαμηλά τους γηπεδούχους σε παραγωγικότητα (72 από τους 84 που σκόραραν εντός έδρας) και ποσοστό ευστοχίας (38,1% εντός πεδιάς, φτάνοντας σχετικά εύκολα στο τελικό 89-72.

Η τοποθέτηση του Εργκίν Αταμάν μετά το τέλος του αγώνα, σε ερώτηση για τον Τι Τζει Σορτς (7π., 3ρ. & 2ασ. με 3/6 σουτ σε 18’) που ξεκίνησε βασικός, σε συνδυασμό με την δημόσια ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, έστειλαν σαφές μήνυμα στον βραχύσωμο point-guard (και όχι μόνο) για το πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη προσαρμογής του στο σύστημα της ομάδας.

Τώρα το πως θα πάει καλά αυτό, όταν ο πρώην παίκτης της Παρί είναι πολύ δύσκολα να έχει σταθερά θετική παρουσία χωρίς την μπάλα στα χέρια και χωρίς μεγάλο usage, αυτό αποτελεί σίγουρα ένα δύσκολο ερώτημα προς απάντηση.

Η απόκτηση του Φαρίντ, πάντως, αναμένεται να προσδώσει physicality μέσα στην ρακέτα, σε ένα χρονικό σημείο που το «τριφύλλι» χρειάζεται σκληράδα για να παραμείνει πάνω από το 50% στην Euroleague, μέχρι να επιστρέψουν οι τραυματίες.

Το Περιστέρι κρατάει το δυναμικό ξεκίνημα με δύο παιδιά από την άκρη του πάγκου (Πετράκης και Θωμάκος) και το πολύ ανταγωνιστικό διάστημα από το 15ο έως το το 25ο λεπτό και στρέφει την προσοχή του στο σαββατιάτικο (15/11, 18.15) ματς της Καρδίτσας.

Προμηθέας: «Άνοιξε λογαριασμό» μακριά από την Πάτρα!

Στις Καλυθιές της Ρόδου, ο Προμηθέας θύμισε εν πολλοίς το πρόσωπο που παρουσίασε στον νικηφόρο ημιτελικό του Super Cup με την ΑΕΚ και αν εξαιρέσουμε ένα νεκρό διάστημα επτά λεπτών, στην διάρκεια του οποίου δέχτηκε ένα σερί 0-17, ήλεγξε ολοκληρωτικά το ματς και έφτασε δίκαια στην πρώτη εφετινή εκτός έδρας νίκη του (89-81).

Σημεία-κλειδιά ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης που αποτυπώθηκε στα μόλις 11 λάθη, οι επιπλέον 13 πόντοι (23-10) από τις χαμένες μπάλες και η τριάδα Γκρέι, ΜακΚάλουμ και Χάμοντς (είχαν μαζί 58 πόντους, 12 ασίστ και 6 κλεψίματα), που οι οποίοι ήταν «υπεύθυνοι» για το 61,5% των πόντων και το 70,5% της δημιουργίας της ομάδας του Γιώργου Λιμνιάτη.

Παρά την εντυπωσιακή κυριαρχία του στα ριμπάουντ (+11 με 19 επιθετικά), ο Κολοσσός «πληγώθηκε» από τα 18 λάθη και την έλλειψη σημείου αναφοράς στην επίθεση (ο Γκάουντλοκ ήταν φανερά πίσω από φυσική κατάσταση κι έπαιξε 17 λεπτά, παίρνοντας συνολικά 8 σουτ) και την έλλειψη μεγέθους και δημιουργίας στον «άσο».

Ο Γάλλος Μπάρμπιτς είναι τραυματίας, ο ΜακΛάναχαν είναι πιο πολύ «δυάρι», ενώ ο Κολοβέρος με τον Καράμπελα έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στο επιθετικό παρά στο οργανωτικό κομμάτι

Άρης: Το κέρδος της εύκολης νίκης με 21 λάθη!

Στο “Nick Galis Hall”, o Άρης «κεφαλαιοποίησε» με εμφατικό τρόπο το κορυφαίο εφετινό του απόγευμα από πλευράς αμυντικής διάρκειας κι έφτασε σε μία καθαρή νίκη (78-61), που αποκτά μεγαλύτερη αξία αν συνυπολογίσουμε τις 15 έξτρα επιθέσεις της Μυκόνου από ριμπάουντ και τις 21 δικές του χαμένες μπάλες.

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς έπεισε τους παίκτες του να παίξουν άμυνα, ο Τζόουνς με τον Μήτρου-Λονγκ (παρά τα συνολικά 11 λάθη τους, είχαν μαζί περισσότερες ασίστ από προσπάθειες για σουτ) λειτούργησαν περισσότερα δημιουργικά και οργανωτικά και παραμέρισαν τις εκτελεστικές τους συνήθειες, με αποτέλεσμα ο «αυτοκράτορας» να κυριαρχήσει πλήρως στο 2ο μέρος και με «όπλο» την επιθετική πολυφωνία, να κάνει σεφτέ στις νίκες μέσα στην έδρα του.

Οι νεοφώτιστοι του Βαγγέλη Ζιάγκου έμειναν μακριά από τα standards που έχουν παρουσιάσει, πρωτίστως λόγω της πολύ κακής απόδοσης του Έϊπλμπι (5π., 6ρ. & 4λ. με 1/9 σουτ), ο οποίος επηρεάζει πολύ το παιχνίδι τους και των άλλων δύο Αμερικανών guard (Ρέι και Κάναντι), που προσθετικά είχαν πολύ χαμηλά ποσοστά (25% εντός πεδιάς με 7/28 σουτ)!

Μαρούσι: Η πρώτη «εξαργύρωση» της ποιότητας στην περιφέρεια!

Στην Γλυφάδα, το Μαρούσι είχε για 2η συνεχή εβδομάδα αμυντική βελτίωση, ωστόσο το «κλειδί» που άνοιξε την πόρτα για την πρώτη εφετινή εκτός έδρας νίκη, ήταν ο σπάνιος επιθετικός οίστρος των «κιτρινόμαυρων», την στιγμή που ο Πανιώνιος είχε ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση και είχε πάρει προβάδισμα 6 πόντων (71-65 στο 33’).

Το σερί 17-0 των φιλοξενούμενων που ακολούθησε την υπογραφή μίας σπάνιας τρίποντης «ραψωδίας» (5/5 σε διάστημα 3’43”) που πήγε την διαφορά στο +11 και ουσιαστικά «καθάρισε» το ματς, «βυθίζοντας» ακόμη περισσότερο τους γηπεδούχους» (έχουν 0/6 και είναι μόνοι τους στην «ουρά» της βαθμολογίας).

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου «εξαργύρωσε» για πρώτη φορά φέτος σε υψηλό βαθμό την μεγάλη ποιότητα που έχει στα guard (Κινγκ, Μέικον τζούνιορ και Ρέινολντς είχαν μαζί 56 πόντους με 10/28 τριπ.) έστω κι αν σε αυτό έπαιξε ρόλο η απουσία του Περάντες (ένιωσε ενοχλήσεις και προφυλάχθηκε), τόσο από πλευράς διαχείρισης και χρόνου συμμετοχής των υπολοίπων, όσο και από την άποψη της συμμετοχής του Τζάστιν Μπριγκς.

O 28χρονος Αμερικανός ψηλός που ήρθε πέρυσι στα μέσα της σεζόν, είχε πολύ ουσιαστική συνεισφορά (8π. & 7ρ.) με τέσσερα επιθετικά ριμπάουντ και καθοριστικούς πόντους στα σκάρτα 15 λεπτά που αγωνίστηκε, απελευθερώνοντας τον Μαξίμ Σάλας, που ήταν και πάλι καθοριστικός.

Οι «κυανέρυθροι» που έχασαν για όλη την σεζόν τον Λούντζη, είχαν στην διάθεσή του και τους επανακάμψαντες Χαντς και Πάπας, αλλά και τον νεοφερμένο ΝτεΣιλντς. Παρ' όλα αυτά, χωρίς ούτε δύο κανονικές προπονήσεις με όλους τους παίκτες, ο Ηλίας Ζούρος δεν ήταν εφικτό να παρουσιάσει ένα σύνολο με διάρκεια και διακριτούς ρόλους ώστε να «αντέξει» στο τελικό χτύπημα της ομάδας των βορείων προαστίων.

Με μία επιπλέον προσθήκη στην θέση “3” που ήταν κενή (τον Αμερικανό Στέντμον Λέμον), οι «κυανέρυθροι» πάνε πλέον στο Λονδίνο για το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τους Λάιονς (Eurocup), έχοντας στο μυαλό τους, όμως, μόνο την σαββατιάτικη (15/11, 16.00) δοκιμασία της Μυκόνου, όπου θα έχουν το μεγαλύτερο νικηφόρο «πρέπει» από το ξεκίνημα της σεζόν!

