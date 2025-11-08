Ζούρος: «Θέλουμε τον κόσμο μαζί μας, όχι εναντίον μας»

Ο Ηλίας Ζούρος έκανε λόγο για ψυχολογικό πρόβλημα μέχρι να έρθει η πρώτη νίκη και κάλεσε τον κόσμο να είναι υπέρ και όχι κατά του Πανιωνίου.

Οι «κυανέρυθροι» γνώρισαν την 11η σερί ήττα τους σε όλες τις διοργανώσεις και ο προπονητής της ομάδας, Ηλίας Ζούρος, στάθηκε στο ψυχολογικό βάρος που έχει δημιουργηθεί.

«Θέλω να πω κάτι για τον κόσμο. Τον θέλουμε να είναι μαζί μας και όχι εναντίον μας και να παλεύουμε όλοι μαζί. Υπάρχει ψυχολογικό πρόβλημα μέχρι να κάνουμε την πρώτη νίκη. Τώρα είναι ώρα δουλειάς» είπε χαρακτηριστικά ενώ όσον αφορά το ματς, ανέφερε:

«Κάναμε κάποια σημαντικά λάθη όταν περάσαμε μπροστά. Συγχαρητήρια στο Μαρούσι, συνεχίζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Φέραμε νέους παίκτες, δεν έχουμε κάνει προπονήσεις όλοι μαζί. Είναι η κούραση μεγάλη, τα ταξίδια, είναι απολύτως φυσιολογικό.»