Την αποθέωση από τον Εβάν Φουρνιέ γνώρισε ο Κίναν Έβανς, που αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα του Ολυμπιακού, επιστρέφοντας στη δράση μετά από 533 ημέρες.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ενθουσιασμένος με την επιστροφή του Κίναν Έβανς και δεν το έκρυψε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, αμέσως μετά το φινάλε της αναμέτρησης με την Καρδίτσα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Γάλλος φώναξε ρυθμικά το όνομά του στα αποδυτήρια, ενώ έσπευσε να κάνει και ένα από τα αγαπημένα του tweet, για την επιστροφή του Έβανς.

Ο οποίος, στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, υπήρξε πάρα πολύ θετικός, στα 19'20'' τα οποία πάτησε παρκέ. Σε αυτό το διάστημα πέτυχε 15 πόντους, μαζί με 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, ένα κλέψιμο και ισάριθμο λάθος.