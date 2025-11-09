Ο Άρης παραμένει στην αγορά για την απόκτηση γκαρντ καθώς η υπόθεση του Έρικ Γκριν «κολλάει» στην άρνηση της ομάδας του από τον Λίβανο στην αποδέσμευση του αθλητή.

Μετά τη νίκη επί της Μυκόνου, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς ανέλυσε το σκεπτικό του επί του ζητήματος περαιτέρω ενίσχυσης της ομάδας του. Αφού κατάθεσε τη σιγουριά του για την ορθότητα της απόκτησης του Αμίν Νουά υποστηρίζοντας ότι ο 28χρονος Γάλλος φόργουορντ θα προσθέσει στοιχεία που χρειάζεται ο Άρης, αναφέρθηκε στα κριτήρια της επιλογής του γκαρντ. «Δεν θα κάνουμε μια επιλογή έτσι απλά για να ικανοποιήσουμε τον κόσμο ή να πούμε ότι κάναμε μια κίνηση. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για την επιλογή μας», είπε μεταξύ άλλων.

Ο 49χρονος τεχνικός ένιωθε βεβαιότητα για την επιλογή του Έρικ Γκριν, πλέον όμως είναι υποχρεωμένος να ανοίξει τη λίστα των διαθέσιμων λύσεων. Το βασικό πρόβλημα έχει να κάνει με την ομάδα του Αμερικανού στον Λίβανο η οποία ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να τον αποδεσμεύσει εντός των επόμενων δύο-τριών εβδομάδων λόγω της κρισιμότητας των αγώνων που έχει μπροστά της. Αυτή η άρνηση, ουσιαστικά, διακόπτει κάθε συζήτηση.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Άρης έχει δύο επιλογές. Είτε να περιμένει με την ελπίδα ότι εντός αυτού του διαστήματος δεν θα προκύψει ενδιαφέρον ομάδας από την Euroleague το οποίο, πιθανόν, να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του αθλητή είτε να κοιτάξει άλλες επιλογές. Στην πραγματικότητα θα γίνει το τελευταίο ή τουλάχιστον αυτό φανερώνει η ομάδα μέσα από τη διατήρησή της στην αγορά και τις επαφές που κάνει για λογαριασμό άλλων παικτών. Ο Μίλιτσιτς είχε καταλήξει στην περίπτωση του Έρικ Γκριν λόγω της προσωπικότητας του 34χρονου γκαρντ παράλληλα της πλούσιας εμπειρίας του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως αγωνιστικά στοιχεία όμως, δεν είναι ο «κουμανταδόρος» που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η ομάδα έχει ανάγκη.

Ακόμη και στον χθεσινό (8/11) αγώνα με τη Μύκονο, ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ – ως ένα βαθμό – ανταποκρίθηκε στον ρόλο του δημιουργού μοιράζοντας οκτώ ασίστ, παράλληλα όμως υπέπεσε σε επτά λάθη. Συνολικά η ομάδα μέτρησε 21 λάθη. Στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα είχε δυσκολία στο σετ παιχνίδι λόγω της αδυναμίας διαβάσματος της τοποθέτησης της αντίπαλης άμυνας, γεγονός το οποίο οδήγησε στη μη αξιοποίηση των μις ματς που δημιουργήθηκαν και κυρίως εκεί που υπήρχε πλεονέκτημα στη ρακέτα.