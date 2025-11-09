Ο Προμηθέας επικράτησε (89-81) του Κολοσσού στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο με τον Ρομπ Γκρέι να σημειώνει 24 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση ο Κένταλ Μακόλουμ (18 πόντους) και ο Λέιτον Χάμοντς (18 πόντους).

Με τους Ρομπ Γκρέι, Κένταλ Μακόλουμ και Λέιτον Χάμοντς ο Προμηθέας επικράτησε (89-81) του Κολοσσού στο κλειστό της Καλλιθέας, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι τρεις Αμερικανοί των Πατρινών είχαν 24 πόντους, 18 και 16 αντίστοιχα απέναντι στους «θαλασσί» που πάλεψαν, αλλά δεν είχαν την ποιότητα για να ανατρέψουν το σκηνικό στο τέλος με τον Τσέβεζ Γκούντγουιν να έχει 17 πόντους και 11 ριμπάουντ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να φτάσουν στη νίκη.

Ο Προμηθέας πλέον μετράει 3 νίκες και 3 ήττες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, ενώ ο Κολοσσός έχει 2 νίκες και 4 ήττες.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: Ο αγώνας

Από τα πρώτα λεπτά υπήρχε νευρικότητα και αστοχία από τις δυο ομάδες, γεγονός που αποτυπώθηκε στο 13-12 (στο 10’) με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος. Η επιστροφή του Άντριου Γκάουντλοκ από τον τραυματισμό του δεν του επέτρεψε από το ξεκίνημα να δείξει το ταλέντο του. Την ίδια στιγμή οι παίκτες του Γιώργου Λιμνιάτη προσπαθούσαν να ελέγξουν τον ρυθμό, αλλά υπήρχε ισορροπία (17-17 στο 12’).

Οι γηπεδούχοι έβαλαν πίεση στην άμυνα και με καλάθια του Λίνου Χρυσικόπουλου μπόρεσαν να ξεφύγουν (26-23 στο 15’). Η απάντηση ήρθε άμεσα από τους Πατρινούς με τους Κένταλ Μακάλουμ και Ρομπ Γκρέι που τους επέτρεψε να κλείσουν το πρώτο μέρος με μια διαφορά 6 πόντων (34-40 στο 20’) με τρίποντο στη λήξη του Λέιτον Χάμοντς.

Ο Κολοσσός με 27% στα τρίποντα (3/11) και 9 ασίστ για 9 λάθη δεν άφηνε πολλά περιθώρια δράσης απέναντι στους Πατρινούς που είχαν 15% στα τρίποντα (2/13) και 7 ασίστ για 6 λάθη, όμως είχαν 54% στα δίποντα (12/22) που τους έδωσαν τη δυνατότητα να έχουν το «πάνω χέρι».

Στο δεύτερο μέρος με τρίποντα των Χάμοντς και Μάκουρα βρέθηκε στο +8 (39-47 στο 23’) και με τον Τζέρι Πι Μάκουρα να σκοράρει από τα 6.75 «εκτόξευσε» τη διαφορά στο +12 (48-60 στο 27.20’’) έχοντας ξεκάθαρη υπεροχή στο παιχνίδι. Ο Κολοσσός προσπάθησε και με τον Τσέβεζ Γκούντγουιν μείωσε στους 6 πόντους (62-68 στο 32.30’’) δείχνοντας διάθεση για ολική ανατροπή.

Ωστόσο, με καλή άμυνα, έλεγχο του ρυθμού και τον Γκρέι με τον Μακόλουμ να σκοράρουν οι Πατρινοί μπόρεσαν να ξεφύγουν πάλι (67-78 στο 34.40’’). Ορισμένες βεβιασμένες επιλογές του Προμηθέα επέτρεψαν στον Κολοσσό με καλάθια από τον Γκούντγουιν και τον Καράμπελα να πλησιάσει στους 6 πόντους (72-78 στο 36.40’’) βάζοντας ξανά τον κόσμο στην εξίσωση στο κλειστό της Καλλιθέας.

Τελικά, ο Ρομπ Γκρέι με μια καλή άμυνα στον Καράμπελα που κέρδισε το επιθετικό φάουλ και δυο ελεύθερες βολές αποσυμπίεσε την ομάδα του (72-80 στο 37.20’’) και παρά την προσπάθεια των παικτών του Χαβιέ Καράσκο ο Προμηθέας πήρε τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 13-12, 34-40, 54-65, 81-89.

Ο MVP: Ο Κένταλ Μακάλουμ τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους (8/8 ελεύθερες βολές, 4/10 δίποντα), 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 λάθος, 4 κλεψίματα σε 32.33 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στην αξιολόγηση.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Τσέβεζ Γκούντγουιν με 17 πόντους και 11 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 25:04 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 19 επιθετικά ριμπάουντ του Κολοσσού που έμειναν αναξιοποίητα.

Kolossos H Hotels Collection Coach: J. Carrasco | Assistant: A. Gavalas, Z. Djuric View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK PF +/- EFF Starters 6 I. Koloveros 24:16 2 1/5 20% 1/3 33% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 3 0 0 0 2 -14 -3 9 A. Petropoulos (C) 24:06 12 5/10 50% 3/5 60% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 2 0 2 0 5 -6 7 22 D. McClanahan 14:15 4 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 2/4 50% 1 2 3 0 3 0 0 3 -18 -1 25 G. Galvanini 27:24 11 5/9 55% 5/8 62% 0/1 0% 1/4 25% 1 9 10 4 3 1 1 4 -14 16 30 N. Akin 10:18 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 1 1 1 0 0 -15 3 Bench 0 A. Goudelock 16:54 11 4/8 50% 2/3 66% 2/5 40% 1/2 50% 0 2 2 2 3 1 0 2 15 8 1 C. Goodwin 25:04 17 7/10 70% 7/10 70% 0/0 0% 3/5 60% 6 5 11 1 0 1 0 0 10 25 4 Z. Karampelas 18:34 12 3/8 37% 1/2 50% 2/6 33% 4/4 100% 1 3 4 4 2 0 0 3 5 13 13 N. Kamarianos 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 R. Taylor 21:55 7 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 1/1 100% 1 0 1 2 1 1 0 3 -6 8 15 L. Chrisikopoylos 13:59 5 2/5 40% 1/4 25% 1/1 100% 0/0 0% 2 1 3 1 0 1 0 2 5 7 21 P. Kouroupakis 3:15 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -1 Team/Coaches 6 2 8 TOTAL 81 31/66 46% 24/44 54% 7/22 31% 12/20 60% 19 26 45 16 18 6 3 26 90