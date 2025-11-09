Ο Κένεθ Φαρίντ αφίχθη στην Αθήνα το μεσημέρι της Κυριακής 9/11 για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ενισχύσει την ταλαιπωρημένη από τραυματισμούς front line των «πράσινων».

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague, με τις εκτός έδρας αναμετρήσεις με την Παρί (11/11, 22:00) και τη Ρεάλ Μαδρίτης (13/11, 21:45), ενώ το μεγάλο ζήτημα παραμένει τα προβλήματα τραυματισμών στη γραμμή ψηλών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι «πράσινοι» ήρθαν σε συμφωνία με τον Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος αφίχθη στην Αθήνα το μεσημέρι της Κυριακής 9/11.

Όπως επιβεβαίωσε ο Εργκίν Άταμαν στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με το Περιστέρι, ο Αμερικανός πρώην NBAer υπέγραψε δίμηνο εγγυημένο συμβόλαιο. Ο Φαρίντ θα περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον είναι έτοιμος, θα τεθεί στη διάθεση του Άταμαν για τις αναμετρήσεις της EuroLeague.

Ο Φαρίντ (35χρ., 2.03) έχει εμπειρία 478 αγώνων στην κανονική περίοδο του ΝΒΑ με τους Νάγκετς, τους Νετς και τους Ρόκετς, με 11.4 πόντους και 8.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.