Φαρίντ, Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα για τους «πράσινους» ο πρώην ΝΒΑer
Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague, με τις εκτός έδρας αναμετρήσεις με την Παρί (11/11, 22:00) και τη Ρεάλ Μαδρίτης (13/11, 21:45), ενώ το μεγάλο ζήτημα παραμένει τα προβλήματα τραυματισμών στη γραμμή ψηλών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι «πράσινοι» ήρθαν σε συμφωνία με τον Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος αφίχθη στην Αθήνα το μεσημέρι της Κυριακής 9/11.
Όπως επιβεβαίωσε ο Εργκίν Άταμαν στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με το Περιστέρι, ο Αμερικανός πρώην NBAer υπέγραψε δίμηνο εγγυημένο συμβόλαιο. Ο Φαρίντ θα περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον είναι έτοιμος, θα τεθεί στη διάθεση του Άταμαν για τις αναμετρήσεις της EuroLeague.
Ο Φαρίντ (35χρ., 2.03) έχει εμπειρία 478 αγώνων στην κανονική περίοδο του ΝΒΑ με τους Νάγκετς, τους Νετς και τους Ρόκετς, με 11.4 πόντους και 8.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός: Ποιοι είναι οι παίκτες που εννοούσε στην ανάρτησή του
- Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός: Τα τρία μηνύματα σε τρεις διαφορετικούς παίκτες
- Γιαννακόπουλος υπέρ Άταμαν και μήνυμα σε παίκτες: «Στοχοποιείται κάποιος χωρίς να έχει την ομάδα του πλήρη - Αντί οι κοντοί να παίξουν και για τους ψηλούς...»