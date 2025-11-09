Ο Κίναν Έβανς αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά από 533 ημέρες σε επίσημο παιχνίδι, δείχνοντας πολύ καλά δείγματα και σκόρπισε χαμόγελα στους φίλους του Ολυμπιακού.

Ο Κίναν Έβανς ήταν το πρόσωπο της αναμέτρησης της 6ης αγωνιστικής, μεταξύ Ολυμπιακού και Καρδίτσας στο ΣΕΦ. Ο Αμερικανός γκαρντ επέστρεψε στη δράση, αγωνιζόμενος για πρώτη φορά μετά από 533 ημέρες.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον χρησιμοποίησε για 19 λεπτά, στα οποία ο Έβανς έδειξε πολύ καλό πρόσωπο. Αρχικά αγωνίστηκε δίπλα στους Σέιμπεν Λι και Εβάν Φουρνιέ, σε θέση "2", ενώ η δεύτερη φορά που πέρασε παρκέ ήταν στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, όταν και βρέθηκε δίπλα στους starters, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ και Χολ, παίζοντας ως πόιντ γκαρντ. Όπως συνέβη και λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης, δίπλα στους Ντόρσεϊ και Φουρνιέ.

Μάλιστα, φάνηκε να έχει και αρκετή αυτοπεποίθηση στις προσπάθειές του, πηγαίνοντας και μέχρι το καλάθι για να τελειώσει κάποιες μπάλες.

Ο απολογισμός του έφτασε τους 15 πόντους, ευστοχώντας μάλιστα και στο πρώτο του τρίποντο με το που πάτησε παρκέ.

Οι αριθμοί του Κίναν Έβανς στο Ολυμπιακός - Καρδίτσα