Ολυμπιακός - Καρδίτσα, Έβανς: Τι έκανε στο επίσημο ντεμπούτο του
Ο Κίναν Έβανς ήταν το πρόσωπο της αναμέτρησης της 6ης αγωνιστικής, μεταξύ Ολυμπιακού και Καρδίτσας στο ΣΕΦ. Ο Αμερικανός γκαρντ επέστρεψε στη δράση, αγωνιζόμενος για πρώτη φορά μετά από 533 ημέρες.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον χρησιμοποίησε για 19 λεπτά, στα οποία ο Έβανς έδειξε πολύ καλό πρόσωπο. Αρχικά αγωνίστηκε δίπλα στους Σέιμπεν Λι και Εβάν Φουρνιέ, σε θέση "2", ενώ η δεύτερη φορά που πέρασε παρκέ ήταν στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, όταν και βρέθηκε δίπλα στους starters, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ και Χολ, παίζοντας ως πόιντ γκαρντ. Όπως συνέβη και λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης, δίπλα στους Ντόρσεϊ και Φουρνιέ.
Μάλιστα, φάνηκε να έχει και αρκετή αυτοπεποίθηση στις προσπάθειές του, πηγαίνοντας και μέχρι το καλάθι για να τελειώσει κάποιες μπάλες.
Δείτε ΕπίσηςΤρομερό: Ο Έβανς παίζει έπειτα από 533 μέρες, σκόραρε τρίποντο στην πρώτη κατοχή και φίλαθλοι έκαναν τον σταυρό τους!
Ο απολογισμός του έφτασε τους 15 πόντους, ευστοχώντας μάλιστα και στο πρώτο του τρίποντο με το που πάτησε παρκέ.
Οι αριθμοί του Κίναν Έβανς στο Ολυμπιακός - Καρδίτσα
- Λεπτά - 19'20''
- Πόντοι - 15
- Δίποντα - 5/6
- Τρίποντα - 2/3
- Βολές - 3/3
- Ριμπάουντ - 2 (1 επ.)
- Ασίστ - 5
- Κλεψίματα - 1
- Λάθη - 1
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.