Ο Εργκίν Άταμαν μεταξύ άλλων στη συνέντευξη Τύπου σχολίασε τον τρόπο προσαρμογής του Τι Τζέι Σορτς στον Παναθηναϊκό και τόνισε πως ούτε από την εμφάνισή του κόντρα στο Περιστέρι ήταν ευχαριστημένος.

Με τον Κέντρικ Ναν να επιστρέφει στις καλές εμφανίσεις, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Περιστερίου με 72-89 λίγο πριν από την νέα διαβολοβδομάδα στην Euroleague και τα δύο ματς σε Παρίσι και Μαδρίτη.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Εργκίν Άταμαν μίλησε και τον Τι Τζέι Σορτς και τον τρόπο προσαρμογής του στην ομάδα.

Αναλυτικά

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το σύστημα που μας έδωσε τους τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Σορτς πρέπει να προσαρμοστεί, να καταλάβει το σύστημά μας. Ξέρουμε κι εμείς ότι προσπαθεί να παίξει το δικό του μπάσκετ. Είναι σπουδαίος παίκτης και θα βρούμε λύσεις. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει πολλή συζήτηση από παίκτες, ατζέντηδες, ανθρώπους που έχουν φύγει από το άθλημα. Αυτοί που πρέπει να μιλούν, είναι οι παίκτες. Ούτε σήμερα είμαι ικανοποιημένος από εκείνον. Έχουμε πολλά γκαρντ, όποιος είναι καλός θα παίζει. Αλλιώς θα περιμένει τη στιγμή του, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το σύστημά μας για έναν παίκτη, ελπίζω ότι θα μας βοηθήσει στο μέλλον».