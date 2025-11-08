Το Μαρούσι πήγε στη Γλυφάδα και δεν άφησε τον Πανιώνιο να φτάσει στη νίκη επικρατώντας με 80-92 έχοντας σε «καυτή» μέρα τον Κάμερον Ρέινολντς.

Ο Πανιώνιος φιλοξένησε το Μαρούσι για την έκτη αγωνιστική της Stoiximan GBL με στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Πάνω στο σημείο που οι «κυανέρυθροι» πραγματοποιούσαν την ανατροπή τους, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν στροφές και έγραψαν τον δικό τους επίλογο στην αναμέτρηση επικρατώντας με 80-92.

Το Μαρούσι ανέβηκε στο 3-3 και ο Πανιώνιος συνεχίζει στον πάτο της βαθμολογίας με 0-6.

Πανιώνιος - Μαρούσι: Το ματς

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε έχοντας το πάνω χέρι στην αναμέτρηση με το τρίποντο του Λιούις για το 8-5, όμως το Μαρούσι βρήκε απάντηση και πέρασε μπροστά (8-10). Έκτοτε οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα με τους φιλοξενούμενους να κλείνουν το πρώτο δεκάλεπτο με διαφορά ενός πόντου (19-20). Το Μαρούσι συνέχισε να έχει το προβάδισμα, όμως ο Σταρκς κατάφερε να φέρει την ισορροπία στο ματς (26-26). Με ένα 0-7 σερί οι φιλοξενούμενοι πέρασαν και πάλι μπροστά με τον Κινγκ να πρωταγωνιστεί (29-36).

Μετά την ανάπαυλα, ο Πανιώνιος μπήκε στο ματς με σκοπό να ροκανίσει τη διαφορά και το πέτυχε, όμως το Μαρούσι με τον Ρέινολντς διατηρούσε την υπεροχή του (40-48) φτάνοντας και στο +11 για το 46-57. Με ένα σερί 10 αναπάντητων πόντων οι «κυανέρυθροι» πλησίασαν στον... πόντο με 56-57 και με επιμέρους σκορ 25-18 ισοφάρισε για να μετατρέψει σε θρίλερ την τελευταια περίοδο (61-61).

Εκεί, οι Γκίκας, Γουότσον και ΝτεΣιλντς έβαλαν τον Πανιώνιο μπροστά με το 69-64 δείχνοντας πως έχουν επιστρέψει για τα καλά στο ματς. Ο Ρέινολντς δεν τα παρατούσε και μείωσε εκ νέου στον πόντο (71-70) στο ματς που ήταν «αίμα κι άμμος» και έβαλε στη συνέχεια και πάλι μπροστά την ομάδα του για το 71-73. Ο Σαλάς συνέχισε το έργο του Ρέινολντς και ανέβασε με τρίποντο τη διαφορά στους 5 (71-75). Τα 5 συνεχόμενα τρίποντα του Αμαρουσίου εκτόξευσαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (71-82) και έκτοτε δεν μπόρεσε να κοιτάξει πίσω.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 36-43, 61-61, 80-92

Ο MVP...Ο Κάμερον Ρέινολντς με 18 πόντους, 5/11 τρίποντα και 6 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ... Ο Μαρκέλ Σταρκς με 21 πόντους και 7 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 5 συνεχόμενα τρίποντα σε 3 λεπτά στην 4η περίοδο του Αμαρουσίου.

Panionios COSMORAMA TRAVEL Coach: I. Zouros | Assistants: A. Kourmoulis, N. Karagiannis No. Player POS Mins Pts FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index STARTERS 0 N. Watson C 31:40 19 7-10 70 7-10 70 0-0 0 5-7 71 2 2 4 2 3 1 4 0 3 6 -6 22 2 M. Starks PG 26:20 23 8-10 80 6-6 100 2-4 50 5-8 62 0 1 1 7 1 0 0 1 1 5 -10 25 3 G. Papathanasiou (Papas) SG 19:53 1 0-1 0 0-0 0 0-1 0 1-1 100 0 3 3 3 1 0 0 0 1 2 -7 5 11 M. Lewis SG 29:49 7 2-7 28 0-3 0 2-4 50 1-2 50 0 1 1 1 2 0 0 1 1 2 -8 1 34 J. Kreuser PF 14:02 2 0-4 0 0-2 0 0-2 0 2-2 100 0 3 3 1 0 0 0 0 2 2 -5 2 BENCH 7 G. Tsalmpouris C 25:25 14 6-12 50 6-9 66 0-3 0 2-2 100 1 10 11 1 4 2 1 0 3 2 -5 19 9 S. Oikonomopoulos SG 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 K. DeShields SG 16:54 8 3-7 42 1-4 25 2-3 66 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 25 K. Gontikas C 5:26 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 -2 0 40 J. Hands SG 10:02 3 1-3 33 1-1 100 0-2 0 1-3 33 0 2 2 1 1 0 0 0 1 2 -5 1 41 A. Patrikis C 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 N. Gkikas (C) PG 20:29 3 1-5 20 0-1 0 1-4 25 0-0 0 0 4 4 2 2 0 0 1 2 1 -12 3 Team / Coach 2 1 3 0 TEAM TOTALS 80 28-59 47 21-36 58 7-23 30 17-25 68 5 27 32 19 15 3 5 3 19 23 85