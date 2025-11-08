Ζιάγκος: «Ήμασταν ασταθείς πνευματικά»
Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής της Μυκόνου στάθηκε στις πνευματικές διακυμάνσεις των παικτών του. «Ξέραμε ότι για τον Άρη ήταν ένα παιχνίδι ιδιαίτερης σπουδαιότητας, ζωής ή θανάτου για ψυχολογικούς λόγους. Ήμασταν ασταθείς πνευματικά και αναφέρομαι στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε άγχος και ενεργειακά δεν είχαμε επάρκεια. Από τον Άρη υπήρχε διάθεσης αυταπάρνησης, το ίδιο ισχύει και για μας αλλά δεν κεφαλοποιήσαμε τα 21 λάθη στα οποία αναγκάσαμε τον Άρη. Ήταν ζήτημα πνευματικής αστάθειας. Χάσαμε ελεύθερα σουτ, λέι απ κι αυτός ήταν ένας παράγοντας που έπαιξε ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα», είπε μεταξύ άλλων.
