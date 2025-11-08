Ο Κέντρικ Ναν ήταν εκείνος που πήρε από το χέρι τον Παναθηναϊκό και τον οδήγησε στη νίκη απέναντι στο Περιστέρι εκτός έδρας.

Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο κλειστό του Περιστερίου και πραγματοποιώντας την καλύτερή του εμφάνιση στην φετινή Stoiximan GBL «καθάρισε» για τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 27 πόβντους με 6/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 3 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 2 λάθη σε 25 λεπτά συμμετοχής.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του.