Παναθηναϊκός, Ναν: Τα highlights της 27άρας του Αμερικανού γκαρντ
Ο Κέντρικ Ναν ήταν εκείνος που πήρε από το χέρι τον Παναθηναϊκό και τον οδήγησε στη νίκη απέναντι στο Περιστέρι εκτός έδρας.
Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο κλειστό του Περιστερίου και πραγματοποιώντας την καλύτερή του εμφάνιση στην φετινή Stoiximan GBL «καθάρισε» για τον Παναθηναϊκό.
Συγκεκριμένα τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 27 πόβντους με 6/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 3 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 2 λάθη σε 25 λεπτά συμμετοχής.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές του.
@Photo credits: Βαγγέλης Στόλης
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Η βαθμολογία της Stoiximan GBL: Συνέχισε με νίκη ο Παναθηναϊκός
- Ναν: «Δεν τρελαινόμαστε για τίποτα, βρισκόμαστε ακόμα στις αρχές Νοεμβρίου, έχουμε τους μεγάλους στόχους μπροστά μας»
- Παναθηναϊκός, Άταμαν για Σορτς: «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το σύστημα που μας έδωσε τους τίτλους, εκείνος πρέπει να προσαρμοστεί»