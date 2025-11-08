Περιστέρι - Παναθηναϊκός: Τα highlights της «πράσινης» επικράτησης
Μετά τη βαριά ήττα στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις εγχώριες διοργανώσεις και έκανε το καθήκον του, επικρατώντας με 89-72 του Περιστερίου στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».
Οι «πράσινοι» έκλεισαν με νίκη την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, έχοντας τον Κέντρικ Ναν πρώτο σκόρερ. Ο Αμερικανός σούπερ σταρ πέτυχε 27 πόντους, ενώ κανένας άλλος παίκτης του Παναθηναϊκού δεν ήταν διψήφιος. Όσον αφορά το Περιστέρι, κορυφαίος ήταν ο Χάρις με 16 πόντους.
Την ώρα που ο Παναθηναϊκός περιμένει ενίσχυση, με τον Εργκίν Αταμάν να αποκαλύπτει ότι ο Κένεθ Φαρίντ αναμένεται να καταφτάσει στην Αθήνα το μεσημέρι της Κυριακής (9/11).
Περιστέρι - Παναθηναϊκός: Τα highlights
